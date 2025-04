Paolini-Gauff, WTA Stoccarda 2025: programma, orario, tv, streaming

Jasmine Paolini affronterà Coco Gauff ai quarti di finale del torneo WTA 500 di Stoccarda. Dopo aver sconfitto le padrone di casa Eva Lys e Jule Niemeier, la tennista italiana sarà chiamata ad alzare la testa sulla terra rossa tedesca, dove se la dovrà vedere contro la fortissima statunitense, che ha regolato agevolmente la teutonica Ella Seidel.

L’appuntamento è per sabato 19 aprile, sarà il quarto incontro a partire dalle ore 12.30 sul Campo Centrale e non inizierà prima delle ore 18.30 (il terzo match non incomincerà prima delle 17.00). Va infatti ricordato che il torneo si prende un giorno di riposo: nel Baden-Wuerttemberg, Laender di cui Stoccarda è il capoluogo, prevede che non si possano disputare eventi sportivi agonistici nella giornata del venerdì santo e così i quarti di finale sono slittati alla vigilia di Pasqua.

Ad aprire il programma di giornata sarà il match tra la russa Ekaterina Alexandrova e la statunitense Jessica Pegula, poi a seguire la polacca Iga Swiatek incrocerà la vincente di Navarro-Ostapenko, non prima delle ore 17.00 inizierà la sfida tra la bielorussa Aryna Sabalenka e la belga Elise Mertens.

La numero 6 del mondo incrocerà la numero 4 del ranking WTA e sarà chiamata a una vera e propria impresa per cercare di proseguire la propria avventura in Germania. L’azzurra ha perso i due precedenti: nel 2021 cedette ai sedicesimi di finale di Adelaide (6-4, 6-7, 6-2), mentre nel 2023 si arrese ai quarti di finale di Cincinnati (6-3, 6-2).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Gauff, quarto di finale del torneo WTA 500 di Stoccarda. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis (gratis e in chiaro), Sky Sport Plus per gli abbonati; in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PAOLINI-GAUFF WTA STOCCARDA

Sabato 19 aprile

Quarto match dalle ore 12.30 e non prima delle ore 18.30 Jasmine Paolini vs Coco Gauff – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Plus

In precedenza, a partire dalle ore 12.30 sul Campo Centrale, si giocheranno Alexandrova-Pegula, Swiatek-Navarro/Ostapenko e Sabalenka-Mertens (non prima delle ore 17.00). Al termine, e non prima delle ore 18.30, toccherà a Jasmine Paolini.

PROGRAMMA PAOLINI-GAUFF: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro; Sky Sport Plus, per gli abbonati.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.