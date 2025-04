LIVE Milano-Conegliano, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: gara-2 determinante per Egonu e compagne

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milano–Conegliano, gara-2 della finale scudetto per ciò che concerne la Serie A1 2024-2025 di volley femminile. Il match prepasquale rappresenta un vero e proprio ago della bilancia nell’economia della contesa al titolo tricolore. Le padrone di casa non possono commettere ulteriori passi falsi, le detentrici del campionato al contrario vorranno dar continuità al successo ottenuto in gara-1.

Milano si gioca quest’oggi gran parte delle sue possibilità di conquistare il titolo. La prima sfida dell’atto conclusivo del campionato ha visto le ragazze di coach Stefano Lavarini esprimersi su livelli importanti, ma alle quali è mancata la concretezza nelle fasi più delicate dell’incontro. Con il pubblico del PalaVerde pronto a trascinarle, le meneghine possono l’andamento di gara-1, per garantirsi quantomeno la possibilità di tornare a giocare davanti ai propri tifosi in gara-4.

Conegliano arriva dal successo ottenuto in Veneto nel primo atto della finale scudetto, vittoria fondamentale per poter preparare con più serenità gli impegni successivi. Le Pantere si sono dimostrate implacabili e feroci, superando Milano in quattro set usufruendo con caparbietà delle poche chance offerte dalle avversarie. La squadra di Daniele Santarelli cerca una vittoria che potrebbe di fatto già chiudere il discorso scudetto: nell’eventualità di un successo odierno, le campionesse in carica avrebbero a disposizione tre chance – due davanti al proprio pubblico – per alzare il trofeo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Milano-Conegliano, gara-2 della finale scudetto per ciò che concerne la Serie A1 2024-2025 di volley femminile, il cui via è programmato per le ore 16.00. Non perdetevi neanche un punto del match con la nostra DIRETTA LIVE, vi aspettiamo!