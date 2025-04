LIVE Schio-USK Praga, Eurolega basket femminile 2025 in DIRETTA: caccia al ritorno in semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto di finale di Eurolega femminile 2024-2025 tra Beretta Famila Schio (come da denominazione ufficiale europea) e ZVVZ USK Praga. Cominciano le Final Six a Saragozza, la nuova conclusione del format rinnovato (e, va detto, cervellotico) della competizione.

Il Famila arriva da un’ottima stagione continentale, in cui ha assommato 9 vittorie e 5 sconfitte, chiudendo al secondo posto sia il primo girone (ma solo per differenza canestri con il Basket Landes) che il secondo, dietro al CBK Mersin che riveste il ruolo di seconda forza della manifestazione. Praga, invece, è a 7-5 (mancano le due partite con Polkowice, non disputate per il ritiro delle polacche a stagione in corso).

La vincente di questo incontro sfiderà in semifinale il Fenerbahce delle superbig, nonché squadra favorita numero 1 per la vittoria finale. Una prospettiva che, nell’eventualità, non spaventa le scledensi, che hanno spaventato le giallonere al PalaRomare nell’andata del play-in perso (quello, per intenderci, che valeva l’approdo in semifinale per via diretta). Prima, però, c’è l’USK, con cui le storie sono recenti e anche particolari.

Si va dal quarto perso nella stagione 2015-2016 al caos (per essere riduttivi) con annessa cancellazione del quarto del 2020 quando il Covid stava chiudendo tutto, fino all’ulteriore quarto del 2022 dai mille risvolti. E poi la finale per il terzo posto del 2023, quella decisa dalla tripla di Sventoraite. Adesso una sfida forse mai come ora tanto equilibrata, ma che racconta di un sogno europeo e della chance di tornare in semifinale due anni dopo.

La palla a due tra Beretta Famila Schio e ZVVZ USK Praga sarà alzata alle ore 17:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!