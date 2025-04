LIVE Novara-Conegliano, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: gara-4 decisiva o si va alla ‘bella’?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara4 della semifinale playoff di serie A1 femminile tra Igor Gorgonzola Novara e Prosecco Doc Imoco Conegliano. Si torna a Novara con l’Igor Gorgonzola con le spalle al muro e la Prosecco Doc Imoco che sembra aver superato il trauma della prima sconfitta stagionale. La serie di semifinale è al suo primo momento decisivo, con il match ball nelle mani delle venete, che sembrano aver riportato l’inerzia dalla loro parte dopo la vittoria in rimonta di Villorba domenica scorsa.

Quella che per il primo set di gara3 sembrava una pantera ferita, rintanata nel proprio angolino, si è trasformata nell’animale aggressivo in grado di fare male, rimettendo le cose a posto dopo le sorprese di gara2. Un po’ tutte, in casa Prosecco Doc Imoco, hanno ammesso di aver avvertito qualche brivido gelido durante un primo set perso malamente come poche volte è capitato in stagione. Conegliano, però, ha dimostrato di avere la forza di reagire, di saper prendere di petto anche le situazioni più complicate. Le venete hanno avuto in Asja Wolosz il faro che ha illuminato il tunnel in cui si erano cacciate ed hanno avuto in Gabi la guida sicura per uscire da quel tunnel. E, una volta uscite, le ragazze di Santarelli difficilmente si fermeranno. Alla Igor Gorgonzola, per allungare la serie e trascinare le rivali a gara5, servirà domani sera un’impresa vera e propria, difficile ma non impossibile.

Tutto, o quasi, in casa Novara dipenderà dalla vena della russa Tolok, che ha fatto la differenza in gara2 e per un set e mezzo l’ha fatta anche in gara3, pagando alla distanza, probabilmente, lo sforzo per battere l’Alba Blaj nella finale di ritorno di CEV Cup. Quella Tolok che aveva trascinato la squadra piemontese in gara2 contro una spenta Conegliano. È bastata una partita e già si è ribaltato tutto, come è normale che sia nei playoff.

Se non cambia qualcosa, Novara scenderà in campo con Bosio in regia, Tolok opposta, Alsmeier e Ishikawa in banda, le centrali Aleksic e Bonifacio e il libero Fersino. Conegliano risponderà con la squadra titolare: Wolosz in regia, Haak opposta, le bande Zhu e Gabi, le centrali Fahr e Chirichella, e De Gennaro libero.

si parte alle ore 20.30!