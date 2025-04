ATP Montecarlo 2025 oggi in tv (09 aprile): orari, ordine di gioco, programma, streaming

Entra nel vivo il torneo ATP di Montecarlo, terzo Master 1000 stagionale e primo sulla terra rossa. La quarta giornata di gare completa il tabellone del secondo turno e definisce il quadro degli ottavi di finale di domani.

Debuttano lo spagnolo Carlos Alcaraz, testa di serie numero due e, nei pronostici della vigilia, primo favorito per la vittoria finale, il serbo Novak Djokovic, reduce dalla finale di Miami, e il norvegese Casper Ruud, finalista della scorsa edizione.

L’Italia gioca due carte importanti per provare a portare tre giocatori nei migliori sedici. Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli sono attesi da due sfide impegnative nelle quali però hanno tutte le carte in regola per giocarsi il passaggio del turno. Il toscano sfida, nel primo match sul campo dei Principi, il ceco Jiri Lehecka, il giocatore romano affronta il francese Arthur Fils nel secondo incontro sul campo Elizabeth-Ann de Massy.

La quarta giornata di tabellone principale del Masters 1000 di Montecarlo 2025 inizierà alle ore 11:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), oltre che in diretta streaming su SkyGo, Now e Tennis Tv. OA Sport proporrà inoltre la Diretta Live testuale dei match Musetti-Lehecka, Cobolli-Fils, Cerundolo-Alcaraz e del doppio Bopanna /Shelton-Bolelli/Vavassori.

CALENDARIO ATP MONTECARLO 2025 OGGI: ORDINE DI GIOCO

Mercoledì 09 aprile

Campo Ranieri III

ore 11:00 Altmaier (GER) [Q]-Gasquet (FRA) [WC]

Cerundolo (ARG)-Alcaraz (ESP) [2]

Djokovic (SRB) [3]-Tabilo (CHI)

Medvedev (RUS) [9]-Muller (FRA)

Campo dei Principi

Ore 11:00 Lehecka (CZE)-Musetti (ITA) [13]

Rublev (RUS) [7]-Monfils (FRA)

Bautista Agut (ESP)-Ruud (NOR) [4]

Vacherot (MON) [WC]-Dimitrov (BUL) [15]

Campo Elizabeth-Ann de Massy

Ore 11:00 Etcheverry (ARG)-Davidovich Fokina (ESP)

Cobolli (ITA)-Fils (FRA) [12]

Machac (CZE)-de Minaur(AUS) [8]

Bopanna (IND)/Shelton (USA)-Bolelli (ITA)/Vavassori (ITA) [3]

Campo 9

Borges (POR)-Martinez (ESP)

P. Tsitsipas (GRE)/S. Tsitsipas (GRE)-Cash (GBR)/Glasspool (GBR) [7]

Tiafoe (USA) [16]-Popyrin(AUS)

Campo 11

Granollers (ESP)/Zeballos (ARG) [5]-Arneodo (MON)/Guinard (FRA)

Arevalo (ESA)/Pavic (CRO) [1]- Doumbia (FRA)/Reboul (FRA)

PROGRAMMA ATP MONTECARLO 2025 OGGI: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, Now, Tennis Tv

Diretta Live testuale: OA Sport (Musetti-Lehecka, Cobolli-Fills, Cerundolo-Alcaraz e R. Bopanna /B. Shelton -S. Bolelli A. Vavassori)