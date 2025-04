LIVE Musetti-Lehecka, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: il toscano deve meritarsi il derby con Musetti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Musetti-Lehecka, match valido per il secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista italiano tornerà sulla terra rossa del Principato dopo il problematico esordio di lunedì contro il cinese Yunchaokete Bu, quando è stato costretto a una difficile rimonta per riuscire a spuntarla. Il toscano sarà chiamato ad alzare l’asticella se vorrà battere un avversario particolarmente insidioso e che sta ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà il nostro portacolori.

Il ceco Jiri Lehecka ha regolato lo statunitense Sebastian Korda al debutto con il punteggio di 6-3, 7-6(7), ma era reduce dalle eliminazioni all’esordio ai Masters 1000 di Indian Wells (contro il britannico Cameron Norrie) e Miami (contro il francese Gael Monfils). In precedenza il 23enne si era spinto fino al quarto turno degli Australian Open perdendo contro Novak Djokovic e aveva raggiunto la semifinale al torneo ATP 500 di Doha.

Lorenzo Musetti punta a farsi strada in Costa Azzurra, dove è tornato a giocare dopo la brutta sconfitta rimediata contro Djokovic agli ottavi di Miami e al ko ai sedicesimi di Indian Wells contro il francese Arthur Fils. Il 23enne, numero 16 del mondo, incrocerà il numero 28 del ranking ATP contro cui ha perso i due precedenti, entrambi giocati sul cemento: nel 2022 ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Rotterdam e nel 2023 al Masters 1000 di Miami.

In palio la qualificazione agli ottavi di finale, da giocare contro Matteo Berrettini, capace di eliminare il tedesco Alexander Zverev: il romano ha battuto il numero 2 del mondo e testa di serie numero 1 del tabellone, ora attende di scoprire se giocherà un derby o se se la dovrà vedere contro lo spauracchio ceco.

Sarà la prima partita di giornata sul Court Des Princes, dove il programma di giornata incomincerà alle ore 11.00. OA Sport vi propone la diretta live di Musetti-Lehecka: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, scambio dopo scambio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 11.00. Buon divertimento a tutti.