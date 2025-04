Campionati Italiani nuoto Riccione 2025: programma, orari, tv, streaming

Dal 13 al 17 aprile allo Stadio del Nuoto di Riccione terrà banco l’edizione 2025 degli Assoluti primaverili di nuoto. I campionati italiani vedranno al via quasi tutti i big della Nazionale, in cerca della qualificazione ai Mondiali di Singapore, principale evento del calendario internazionale di questa stagione.

Non risponderanno all’appello Gregorio Paltrinieri e Thomas Ceccon. Greg, ormai totalmente votato alle acque libere, non sarà parte della competizione in vasca, mentre il campione olimpico dei 100 dorso sarà impegnato altrove. Il riferimento è all’Australia, dal momento che da gennaio Ceccon ha iniziato una nuova avventura che sarà tale fino a giugno.

Stando a quanto previsto dalla Federnuoto, i tempi ottenuti nei campionati australiani open a cui Thomas parteciperà, saranno funzionali alla qualificazione per la rassegna iridata, rispettando i tempi limite imposti dalla FIN. Per questo, sarà interessante annotare anche cosa farà il veneto in terra australiana dal punto di vista cronometrico.

La competizione di Riccione, prevista dal 13 al 17 aprile, dunque sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di ogni singolo giorno di gara.

CALENDARIO ITALIANI NUOTO 2025

DOMENICA 13 APRILE – MATTINO 10.00 / 12.00

10.00 Batterie 7 50m dorso uomini

10.10 Serie lente 2 800m stile libero donne

10.30 Batterie 4 400m stile libero uomini

10.52 Batterie 6 100m rana donne

11.07 Batterie 5 200m farfalla uomini

11.23 Batterie 4 400m misti donne

11.49 Batterie 6 50m stile libero uomini

DOMENICA 13 APRILE – POMERIGGIO 17.40/20.00

Ore 17.40 – Finale Juniores 50m dorso uomini

Ore 17.43 – Finale Juniores 400m stile libero uomini

Ore 17.49 – Finale Juniores 100m rana donne

Ore 17.52 – Finale Juniores 200m farfalla uomini

Ore 17.57 – Finale Juniores 50m stile libero uomini

Ore 18.00 – Finale B/A 50m dorso uomini

Ore 18.08 – Serie veloce 800m stile libero donne

Ore 18.20 – Finale B/A 400m stile libero uomini

Ore 18.32 – Finale B/A 100m rana donne

Ore 18.40 – Finale B/A 200m farfalla uomini

Ore 18.52 – PREMIAZIONE 50m Dorso Uomini

Ore 18.55 – PREMIAZIONE 800m Stile Libero Donne

Ore 19.00 – Finale B/A 400m misti donne

Ore 19.12 – PREMIAZIONE 400m Stile Libero Uomini

Ore 19.15 – PREMIAZIONE 100m Rana Donne

Ore 19.18 – Finale B/A 50m stile libero uomini

Ore 19.25 – PREMIAZIONE 200m Farfalla Uomini

Ore 19.28 – PREMIAZIONE 400m Misti Donne

Ore 19.33 – Serie 2 4x100m stile libero donne

Ore 19.50 – PREMIAZIONE 50m Stile Libero Uomini

Ore 19.55 – PREMIAZIONE 4x100m Stile Libero Donne

LUNEDÌ 14 APRILE – MATTINO 10.00 / 12.00

10.00 Batterie 6 50m dorso donne

10.10 Batterie 6 50m farfalla uomini

10.20 Batterie 6 100m farfalla donne

10.33 Batterie 6 100m dorso uomini

10.47 Batterie 7 200m rana donne

11.14 Batterie 5 100m rana uomini

11.25 Batterie 5 200m stile libero donne

LUNEDÌ 14 APRILE– POMERIGGIO 17.30 / 20.00

Ore 17.30 – Finale Juniores 50m dorso donne

Ore 17.33 – Finale Juniores 50m farfalla uomini

Ore 17.36 – Finale Juniores 100m farfalla donne

Ore 17.40 – Finale Juniores 100m dorso uomini

Ore 17.44 – Finale Juniores 200m rana donne

Ore 17.49 – Finale Juniores 100m rana uomini

Ore 17.53 – Finale Juniores 200m stile libero donne

Ore 18.00 – Finale B/A 50m dorso donne

Ore 18.08 – Finale B/A 50m farfalla uomini

Ore 18.16 – Finale B/A 100m farfalla donne

Ore 18.28 – PREMIAZIONE 50m Dorso Donne

Ore 18.31 – PREMIAZIONE 50m Farfalla Uomini

Ore 18.34 – Finale B/A 100m dorso uomini

Ore 18.43 – Finale B/A 200m rana donne

Ore 18.55 – PREMIAZIONE 100m Farfalla Donne

Ore 18.59 – PREMIAZIONE 100m Dorso Uomini

Ore 19.03 – Finale B/A 100m rana uomini

Ore 19.11 – Finale B/A 200m stile libero donne

Ore 19.23 – PREMIAZIONE 200m Rana Donne

Ore 19.26 – PREMIAZIONE 100m Rana Uomini

Ore 19.29 – Serie 2 4x200m stile libero uomini

Ore 19.53 – PREMIAZIONE 200m Stile Libero Donne

Ore 19.56 – PREMIAZIONE 4x200m Stile Libero Uomini

MARTEDÌ 15 APRILE – MATTINO 10.00 / 12.00

10.00 Serie lente 1 800m stile libero uomini

10.10 Batterie 5 200m misti donne

10.26 Batterie 4 200m misti uomini

10.39 Batterie 6 100m stile libero donne

10.51 Batterie 7 100m stile libero uomini

11.05 Serie lente 2 1500m stile libero donne

MARTEDÌ 15 APRILE – POMERIGGIO 17.30 / 20.00

Ore 17.30 – PREMIAZIONE CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE SERIE A1/A2/B1

Ore 17.45 – Finale Juniores 200m misti donne

Ore 17.49 – Finale Juniores 200m misti uomini

Ore 17.53 – Finale Juniores 100m stile libero donne

Ore 17.57 – Finale Juniores 100m stile libero uomini

Ore 18.00 – Serie veloce 800m stile libero uomini

Ore 18.11 – Finale B/A 200m misti donne

Ore 18.20 – Finale B/A 200m misti uomini

Ore 18.32 – PREMIAZIONE 800m Stile Libero Uomini

Ore 18.35 – Finale B/A 100m stile libero donne

Ore 18.44 – Finale B/A 100m stile libero uomini

Ore 18.56 – PREMIAZIONE 200m Misti Donne

Ore 18.59 – PREMIAZIONE 200m Misti Uomini

Ore 19.02 – Serie veloce 1500m stile libero donne

Ore 19.25 – PREMIAZIONE 100m Stile Libero Donne

Ore 19.28 – PREMIAZIONE 100m Stile Libero Uomini

Ore 19.31 – Serie 2 4x100m mista uomini

Ore 19.45 – PREMIAZIONE 1500m Stile Libero Donne

Ore 19.48 – Serie 2 4x100m mista donne

Ore 20.00 – PREMIAZIONE 4x100m Mista Uomini

Ore 20.03 – PREMIAZIONE 4x100m Mista Donne

MERCOLEDÌ 16 APRILE– MATTINO 10.00 / 12.00

10.00 Batterie 6 100m farfalla uomini

10.12 Batterie 6 100m dorso donne

10.29 Batterie 5 200m dorso uomini

10.46 Batterie 5 200m farfalla donne

11.02 Batterie 7 200m rana uomini

11.25 Batterie 7 50m stile libero donne

11.35 Batterie 9 200m stile libero uomini

MERCOLEDÌ 16 APRILE – POMERIGGIO 17.30 / 20.00

Ore 17.30 – Finale Juniores 100m farfalla uomini

Ore 17.34 – Finale Juniores 100m dorso donne

Ore 17.38 – Finale Juniores 200m dorso uomini

Ore 17.42 – Finale Juniores 200m farfalla donne

Ore 17.47 – Finale Juniores 200m rana uomini

Ore 17.52 – Finale Juniores 50m stile libero donne

Ore 17.55 – Finale Juniores 200m stile libero uomini

Ore 18.00 – Finale B/A 100m farfalla uomini

Ore 18.09 – Finale B/A 100m dorso donne

Ore 18.18 – Finale B/A 200m dorso uomini

Ore 18.30 – PREMIAZIONE 100m Farfalla Uomini

Ore 18.33 – PREMIAZIONE 100m Dorso Donne

Ore 18.38 – Finale B/A 200m farfalla donne

Ore 18.47 – Finale B/A 200m rana uomini

Ore 18.58 – PREMIAZIONE 200m Dorso Uomini

Ore 19.01 – PREMIAZIONE 200m Farfalla Donne

Ore 19.05 – Finale B/A 50m stile libero donne

Ore 19.11 – Finale B/A 200m stile libero uomini

Ore 19.23 – PREMIAZIONE 200m Rana Uomini

Ore 19.26 – PREMIAZIONE 50m Stile Libero Donne

Ore 19.29 – PREMIAZIONE 200m Stile Libero Uomini

Ore 19.35 – Serie 2 4x200m stile libero donne

Ore 19.57 – PREMIAZIONE 4x200m Stile Libero Donne

GIOVEDÌ 17 APRILE – MATTINO 10.00 / 12.00

10.00 Batterie 5 50m rana donne

10.10 Batterie 6 50m rana uomini

10.20 Batterie 4 400m stile libero donne

10.42 Batterie 4 400m misti uomini

11.04 Batterie 4 200m dorso donne

11.20 Serie lente 1 1500m stile libero uomini

11.40 Batterie 6 50m farfalla donne

GIOVEDÌ 17 APRILE – POMERIGGIO 17.40 / 20.00

Ore 17.40 – Finale Juniores 50m rana donne

Ore 17.42 – Finale Juniores 50m rana uomini

Ore 17.44 – Finale Juniores 400m stile libero donne

Ore 17.50 – Finale Juniores 200m dorso donne

Ore 17.55 – Finale Juniores 50m farfalla donne

Ore 18.00 – Finale B/A 50m rana donne

Ore 18.05 – Finale B/A 50m rana uomini

Ore 18.10 – Finale B/A 400m stile libero donne

Ore 18.22 – Finale B/A 400m misti uomini

Ore 18.34 – Finale B/A 200m dorso donne

Ore 18.46 – PREMIAZIONE 50m Rana Donne

Ore 18.49 – PREMIAZIONE 50m Rana Uomini

Ore 18.52 – PREMIAZIONE 400m Stile Libero Donne

Ore 18.55 – PREMIAZIONE 400m Misti Uomini

Ore 19.00 – Serie veloce 1500m stile libero uomini

Ore 19.20 – Finale B/A 50m farfalla donne

Ore 19.25 – Serie 2 4×100 stile libero uomini

Ore 19.40 – PREMIAZIONE 200m Dorso Donne

Ore 19.43 – PREMIAZIONE 1500m Stile Libero Uomini

Ore 19.46 – PREMIAZIONE 50m Farfalla Donne

Ore 19.49 – PREMIAZIONE 4×100 Stile Libero Uomini

PROGRAMMA CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport