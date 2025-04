LIVE Bolelli/Vavassori-Bopanna/Shelton, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: gli azzurri sfidano la coppia indiano-americana

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo tra Simone Bolelli/Andrea Vavassori e Rohan Bopanna/Ben Shelton. Gli azzurri sfidano la coppia indiano-americana composta dal veterano asiatico e dal giovane statunitense.

Il collaudato duo italiano riparte sulla terra battuta dopo un ottimo avvio di stagione condito dal titolo conquistato ad Auckland e dalla finale agli Australian Open. Gli azzurri dopo la parentesi oceanica hanno trionfato inoltre sul veloce indoor di Rotterdam prima di incappare in un paio di sconfitte inattese nei due Masters disputati sul cemento nordamericano.

Prima comparsa in assoluto per la strana coppia composta dal quarantacinquenne indiano e dal ventiduenne statunitense. I due sono già scesi in campo in quel di Montecarlo superando in due parziali il duo sudamericano formato da Cerundolo e Tabilo, e rappresenteranno un ostacolo imprevedibile per la coppia azzurra. L’esplosività di Shelton e la saggezza di Bopanna possono fondersi in un mix da non sottovalutare per i migliori doppisti in circolazione.

La sfida di secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo tra Simone Bolelli/Andrea Vavassori e Rohan Bopanna/Ben Shelton sarà il terzo match sul Court 11 a partire dalle 11.00 dopo Doumbia/Reboul-Galloway/Withrow e De Minaur/Struff-Gonzalez/Molteni. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!