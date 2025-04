LIVE Scheldeprijs 2025 in DIRETTA: l’Italia sogna con Moschetti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Scheldeprijs 2025. Con il Giro delle Fiandre alle spalle e la Parigi Roubaix all’orizzonte la stagione delle Classiche del Nord torna in scena con la centotredicesima edizione della Scheldeprijs.

Per l’ottava volta nella storia la corsa inizierà dalla città olandese di Terneuzen. Il percorso è totalmente pianeggiante con l’arrivo che con ogni probabilità sarà in volata. Dopo 140 chilometri i corridori arriveranno in Belgio e dopo poco entreranno nel circuito finale lungo 16.9 chilometri e da ripetere 3 volte. In questo frangente i corridori affronteranno il Broekstraat, 1700 metri di pavé molto piatto e ben costruito.

Come la Brugge – De Panne la Schelderpijs è una classica dedicata esclusivamente alle ruote veloci, che potranno mettersi alla prova in un arrivo in volata. I principali favoriti sono Tim Merlier (Soudal Quick Step) e Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck). Il primo è il migliore sprinter di questa stagione, il secondo sta ritrovando la migliore condizione dopo alcuni imprevisti di inizio anno. In casa Italia attenzione a Matteo Moschetti (Q 36.5 Pro Cycling Team), Elia Viviani (Lotto) e Simone Consonni (Lidl Trek): quest’ultimo potrebbe sfruttare l’assenza di Jonathan Milan per cimentarsi in prima persona nella volata.

La centotredicesima edizione della Scheldeprijs inizierà alle 13.08 da Terneuzen. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcun emozione. Buon divertimento!