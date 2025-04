LIVE Alcaraz-Cerundolo, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA. esordio ostico per il n.3 del mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno, benvenute e benvenuti alla diretta live testuale del match tra Alcaraz e Cerundolo, valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Il match comincerà non prima delle 13.00, subito dopo la conclusione della sfida tra Altmeier e Gasquet che inizierà alle 11.00. Per il numero 3 esordio da non sottovalutare contro l’argentino, particolarmente in forma nell’ultimo periodo.

Lo spagnolo è reduce dalla deludente sconfitta contro David Goffin nel secondo turno all’Open di Miami (5-7, 6-4 ,6-3), desideroso di riscattarsi su terra. Parziale stagionale di 15 vittorie e 4 sconfitte stagionali. Il miglior risultato del numero 3 al mondo rimane il titolo a Rotterdam vinto in finale contro De Minaur. Nonostante il bilancio di 3 vittorie su 3 nei confronti con Cerundolo, vietato abbassare la guardia per lo spagnolo. L’argentino, numero 22 del mondo, detiene un record di 14-14 contro i giocatori della top 10.

Esordio ostico per Carlos Alcaraz che apre il suo percorso nel Principato nel complicato match contro l’argentino Cerundolo. Quest’ultimo ha arginato con facilità Fabio Fognini nel primo turno (6-0,6-3) lanciando un segnale forte e chiaro alla competizione. La sfida remake dei quarti di finale di Indian Wells, disputati quasi un mese fa, il 14 marzo vinti dallo spagnolo (6-3,7-6). Il match si giocherà sul Court Ranier III.

OA Sport vi offre la diretta live testuale del match tra Alcaraz e Cerundolo, sfida valevole per il secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo. Il match scatterà non prima delle 13.00, subito dopo la conclusione della sfida tra Altmaier e Gasquet che inizierà alle ore 11.00.