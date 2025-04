LIVE Paolini-Niemeier, WTA Stoccarda in DIRETTA: caccia ai quarti di finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OASport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di ottavi di finale del ricco e prestigioso WTA 500 che vede contrapposte Jasmine PAOLINI e la tedesca Julie Niemeier.

Lazzurra iniziato come meglio non poteva l’avventura con la nuova guida Marc Lopes battendo al primo turno un’altra tedesca: Eva Lys in due comodi set. Quest’oggi comunque il livello si alza, poiché davanti c’è la n2 tedesca. Partita che verrebbe bissare il quarto di finale del 2024 per Paolini, che poi quel torneo fu il primo grande test per quello che poi fu.

La situazione dell’azzurra in chiave ranking e race, con la semifinale raggiunta a Miami, ha decisamente cambiato faccia. Vincendo oggi infatti la Toscana salirebbe in tredicesima posizione nella corsa alle Finals, mentre difenderebbe 120 dei 240 punti del 2024 e resterebbe provvisoriamente sesta WTA.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della partita di secondo turno, o ottavi di finale tra Jasmine Paolini e Julie Niemeier. Si parte come seconda partita dalle 12:30, prima dell’azzurra : vi aspettiamo!