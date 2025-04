LIVE Trento-Piacenza, Superlega volley 2025 in DIRETTA: i padroni di casa possono chiudere la serie

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Trento-Piacenza, match valido per gara-3 di semifinale della Superlega di volley maschile 2024-2025. I play-off sono ormai entrati nel vivo e questa sera potremo scoprire il nome della prima finalista.

Trento giunge a questo appuntamento dopo aver vinto all’ultima giornata la Regular Season, beffando Perugia con lo stesso punteggio, e dopo aver superato Cisterna ai quarti di finale (3-1). Piacenza ha invece concluso la fase regolamentare in quinta posizione e ai quarti ha avuto nettamente la meglio su Verona. Trento si trova al momento avanti 2-0 nella serie e questa sera avrà a disposizione il primo di tre match-point per poter volare direttamente in semifinale. Michieletto e compagni si sono imposti per due volte al tie-break, al termine di match interminabili e di altissimo spessore tecnico, questa sera ci si aspetta uno spettacolo non inferiore.

Gli scontri diretti sorridono ampiamente ai dolomitici, capaci di imporsi nelle ultime sette sfide contro Piacenza, anche questa sera i ragazzi di Fabio Soli non possono non essere considerati i favoriti tecnici della gara. I sestetti in campo dovrebbero essere i soliti: Trento in campo con Sbertoli al palleggio, Rychlicki opposto, Lavia e Michieletto in banda, Flavio e Kozamernik al centro e Laurenzano libero, mentre Piacenza risponde con Brizard opposto a Romanò, Maar e Mandiraci come attaccanti, Galassi e Simon al centro e Scanferla libero. La vincente di questo duello affronterà in finale una tra Perugia e Civitanova, con i Block Devils avanti 2-1 nella serie.

il match prenderà il via alle ore 20:30!