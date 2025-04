LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2025 in DIRETTA: Martinenghi a caccia del bis, Sara Curtis vuole stupire nei 50 farfalla

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta e ultima giornata degli Assoluti primaverili di nuoto 2025 in vasca lunga. Alla piscina Comunale di Riccione gli atleti azzurri proseguono il loro cammino di avvicinamento ai Mondiali di Singapore con un evento fondamentale in chiave qualificazione. Una quinta giornata quella odierna che presenta gare molto interessanti con ttanti azzurri a caccia del pass mondiale. All’appello, però, mancano due medagliati olimpici come Thomas Ceccon, impegnato in Australia, e Gregorio Paltrinieri che al momento sta puntando tutto sulle acque libere. Sono i primi Campionati Italiani con la proiezione olimpica anche per i 50 dorso, rana e farfalla e da queste gare cambieranno diverse prospettive in chiave Los Angeles 2028: gli specialisti della velocità torneranno a occuparsi soprattutto delle gare preferite e in Italia gli specialisti non mancano.

La gara dei 50 rana, da pochi giorni olimpica, si preannuncia estremamente competitiva, con almeno quattro atleti che si presentano con tempi sotto i 27 secondi. In testa alla classifica si trova Simone Cerasuolo con 26.47, seguito da Ludovico Viberti e Nicolò Martinenghi, entrambi con 26.56, e Federico Poggio con 26.96. Il tempo-limite per qualificarsi a Singapore è fissato a 26.71. Assente la grande favorita della vigilia, Benedetta Pilato, primatista italiana con 29.30, e 29.59 nuotato in stagione, già sotto il limite per Singapore (30.48), la sfida si fa apertissima per il titolo e i pass mondiali. Arianna Castiglioni (30.55) e Lisa Angiolini (31.09) inseguono un posto mondiale, mentre Anita Bottazzo, sesta al mondo nel 2025 con 30.65 e già qualificata nei 100 rana, è pronta a inserirsi nella lotta per il podio. Tre italiane tra le prime sei al mondo nei ranking stagionali: la gara promette scintille e fa sognare in vista dell’introduzione dei 50 nel programma olimpico.

Nel panorama del mezzofondo femminile, la gara dei 400 stile libero si prospetta come la più ricca di giovani promesse. A dominare la scena sarà con ogni probabilità Simona Quadarella, pronta a esordire agli Assoluti in vasca lunga sotto la guida del nuovo allenatore Gianluca Belfiore. L’obiettivo è ambizioso: nuotare sotto il limite di 4:06 per staccare il pass verso i Mondiali di Singapore, un traguardo alla sua portata. Alle sue spalle, però, si annuncia una lotta serrata tra le giovani Emma Vittoria Giannelli (2007), Lucrezia Domina e Bianca Nannucci (entrambe nate nel 2008), tutte attestate su tempi intorno al 4:11, crono che nel 2024 è valso l’accesso al podio. Da non sottovalutare anche le gemelle Antonietta e Noemi Cesarano, che in passato hanno dimostrato di poter scendere sotto il muro dei 4:10.

Sui 400 misti il tempo limite per i Mondiali di Singapore è inferiore a 4:12, una barriera finora abbattuta solo da Alberto Razzetti. Il nuotatore genovese, classe 1999, si presenta con un tempo di iscrizione di 4:09.38, ottenuto nella finale olimpica di Parigi 2024, dove ha conquistato la quinta posizione. Se si confronta con il tempo di 3:58.83 nuotato nella piscina da 25 metri a Budapest, che gli è valso il bronzo mondiale, la proiezione in vasca da 50 metri (sebbene puramente teorica) e le ottime sensazioni viste in questa stagione fanno ben sperare per la gara. La lotta per il podio si preannuncia interessante, con i fratelli Matteazzi pronti a dare battaglia. Pier Andrea Matteazzi, campione italiano del 2024 su questa distanza, vanta un primato personale di 4:12.79, risalente però al 2021. Emanuele Potenza ha il miglior tempo della stagione con un solido 4:20.24, che si avvicina al suo personale di 4:19, nuotato a giugno 2024.

Il 200 dorso femminile è stato a lungo il dominio esclusivo di Margherita Panziera, che ha stabilito il record italiano con 2:05.56 nel 2021. Con la sua assenza a Riccione, la distanza è pronta ad accogliere una nuova regina. Erika Gaetani, con un personale di 2:09.70, sembra avere il passo giusto per ereditare la leadership, ma dovrà confrontarsi con l’ascesa di Giulia D’Innocenzo e Francesca Pasquino, entrambe in evidente crescita. A 32 anni, Silvia Di Pietro resta l’atleta da battere nella gara sprint. Il suo 25.58 la colloca nettamente davanti a tutte, superando ampiamente il tempo-limite. La variabile impazzita è Sara Curtis, che vista la condizione diventa automaticamente la favorita numero uno assieme a Di Pietro. La concorrenza è agguerrita: Viola Scotto di Carlo, Elena Capretta, Sara Curtis, Costanza Cocconcelli e una lunga lista di giovani talenti, tra cui le 2009 Caterina Santambrogio ed Emma Arcudi, si preparano a dare battaglia.

Nel pomeriggio la serie veloce dei 1500 stile libero uomini. La scena è ancora tutta per Luca De Tullio, che parte con il miglior tempo d’iscrizione: 14:48.77, vicinissimo allo standard per i Mondiali estivi ma ha confermato a causa di un malanno di non essere al meglio della condizione. L’assenza di Gregorio Paltrinieri segna un momento di svolta nella distanza regina del fondo, lasciando spazio a nuovi protagonisti. Dietro a De Tullio, si profila una lotta serrata tra Marcello Guidi, Ivan Giovannoni, Matteo Diodato e Davide Marchello, tutti con accrediti tra 15:03 e 15:12. Gli Assoluti potrebbero così segnare un vero e proprio passaggio di consegne generazionale nel mezzofondo azzurro.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quinta e ultima giornata degli Assoluti primaverili di nuoto 2025 in vasca lunga: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 10.00 con la sessione mattutina dedicata alle batterie e alle serie più lente, mentre quella pomeridiana con finali e serie veloci è in programma alle 17.40 con il pre-session delle finali juniores. Buon divertimento!