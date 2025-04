Dove vedere in tv il Giro d’Abruzzo 2025: orari delle quattro tappe, programma, streaming

Prende il via domani e si concluderà venerdì 18 l’edizione 2025 del Giro d’Abruzzo. Il tradizionale appuntamento si articola in quattro tappe per una distanza complessiva di 616 km. Lo scorso anno si è imposto il kazako Alexey Lutsenko della Astana Qazaqstan Team davanti al francese Pavel Sivakov della UAE Team Emirates e al neozelandese George Bennet della Israel – Premier Tech.

In un panorama di partecipanti nel quale mancano i grandi nomi le previsioni della vigilia sembrano proporre come autorevole candidato alla vittoria finale l’inglese Stephen Williams della Israel – Premier Tech. Autorevoli candidati al successo sono il tedesco Marco Brenner della Tudor Pro Cycling Team e il neozelandese George Bennet della Israel Premier Tech Academy. L’Italia proverà a giocarsi le sue carte con i corridori della VF Group – Bardiani CSF – Faizanè, su tutti Martin Marcellussi. Da monitorare con attenzione le prestazioni di Alessandro Covi della UAE Team Emirates – XRG e di Kristian Sbaragli della Team Solution Tech – Vini Fantini.

La partenza delle prime due tappe è prevista alle ore 11:55, quella della terza è in programma alle 11:10. Il via della tappa conclusiva è in programma alle 11:30. La chiusura di giornata è prevista, in linea di massima, intorno alle 15:30 per tutte e quattro le tappe.

Guarda il Giro d’Abruzzo su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

La diretta tv in chiaro sarà affidata a Rai Sport HD mentre la diretta tv in abbonamento sarà fruibile su Eurosport 2 HD. Lo streaming gratuito sarà assicurato da Rai Play, mentre lo streaming in abbonamento sarà a cura di eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

CALENDARIO GIRO DELL’ABBRUZZO 2025

Martedì 15 aprile-prima tappa: Scerni-Crecchio (151 km)

Orario di partenza: 11:55

Orario di arrivo: 15:30 circa

Mercoledì 16 aprile-seconda tappa: Tocco da Casauria-Penne (138 km)

Orario di partenza: 11:55

Orario di arrivo: 15:30 circa

Giovedì 17 aprile -terza tappa: San Demetrio ne’ Vestini-Roccaraso (Aremogna) (160km)

Orario di partenza: 11:10

Orario di arrivo: 15:30 circa

Venerdì 18 aprile-quarta tappa: Corropoli-Isola del Gran Sasso (Santuario di San Gabriele) (167 km)

Orario di partenza: 11:30

Orario di arrivo: 15:30 circa

PROGRAMMA GIRO DELL’ABBRUZZO 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD, in abbonamento su Eurosport 1 HD.

Diretta streaming: gratuita su Rai Play, in abbonamento su eurosport.it, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.