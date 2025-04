Volley, Trento vince una pirotecnica gara-2 al tie-break: 2-0 nella semifinale scudetto con Piacenza

Trento ha sconfitto Piacenza per 3-2 (27-25; 15-25; 25-20; 22-25; 15-9) nella gara-2 della semifinale scudetto di volley maschile e si è così portata sul 2-0 nella serie al meglio delle cinque partite. I Campioni d’Europa si trovano a un solo successo dalla qualificazione all’atto conclusivo che metterà in palio il tricolore, mentre gli emiliani sono con le spalle al muro e saranno chiamati a una fragorosa rimonta. Le due squadre sono arrivate al tie-break per la seconda volta consecutiva e ancora una volta sono stati i dolomitici a imporsi nel parziale decisivo, espugnando il PalaBanca e operando uno scatto importante verso il confronto con la vincente di Perugia-Civitanova.

I ragazzi di coach Fabio Soli sono stati in vantaggio per 1-0 e 2-1, ma hanno sempre subito la rimonta degli emiliani in due ore di autentica battaglia sportiva. Sul 6-6 del tie-break sono stati gli ospiti a piazzare l’allungo risolutore e a tramortire la resistenza degli arrembanti padroni di casa, che si sono fermati a un passo dal sogno di pareggiare. La vincitrice della regular season potrà chiudere i conti già giovedì sera di fronte al proprio pubblico in occasione di gara-3, mentre la quinta forza della Superlega dovrà necessariamente violare il palazzetto dei dolomitici per riportare la semifinale in casa.

Lo schiacciatore Alessandro Michieletto ha fatto la differenza mettendo a segno 24 punti, affiancato di banda da Daniele Lavia (11). L’opposto Kamil Rychlicki si è distinto con 19 punti sotto la regia di Riccardo Sbertoli, che si è appoggiato anche ai centrali Jan Kozamernik (6) e Flavio Gualberto (6). A Piacenza non sono bastati il bomber Yuri Romanò (16 punti), i martelli Stephen Maar (18) e Efe Mandiraci (16), i centrali Robertlandy Simon (14, 3 muri) e Gianluca Galassi (10, 5 muri) sotto la regia di Antoine Brizard (6 punti).