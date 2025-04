LIVE Errani/Paolini-Alexandrova/Zhang, WTA Stoccarda 2025 in DIRETTA: le azzurre si giocano l’accesso in semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di quarti di finale del WTA 500 di doppio di Stoccarda tra Sara Errani/Jasmine Paolini ed Ekaterina Alexandrova/Shuai Zhang. Primo confronto diretto tra le due coppie, con il duo vincitore che troverà in semifinale Muhammad/Schuurs o Melichar-Martinez/Samsonova.

Fatica doppia per Paolini, che ad ora di pranzo scenderà in campo anche in singolare opposta alla tedesca Jule Niemeier. La toscana è abituata oramai agli straordinari visti i rendimenti raggiunti tanto in coppia che da sola. Al suo fianco come sempre l’esperienza e la maestria di una Sara Errani che ieri ha sfiorato l’impresa nel torneo di singolare cedendo per 7-6 al terzo set contro la polacca Frech.

Alexandrova e Zhang si sono invece ritrovate dopo oltre due anni. La coppia russo-cinese si è infatti ricomposta a sorpresa qualche settimana fa tornando a giocare assieme nel torneo WTA di Charleston. Meccanismi dunque già rodati tra le due, che all’esordio hanno superato agevolmente la coppia asiatica composta dalla giapponese Sato e dall’indonesiana Sutjiadi.

Il quarto di finale del WTA 500 di doppio di Stoccarda tra Sara Errani/Jasmine Paolini ed Ekaterina Alexandrova/Shuai Zhang sarà il terzo incontro sul Court 1 a partire dalle 13.00 dopo Dabrowski/Routliffe-Panova/Stollar e Melichar-Martinez/Samsonova-Muhammad/Schuurs. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!