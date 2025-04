LIVE Giro d’Abruzzo 2025, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita a Roccaraso

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Giro d’Abruzzo 2025. Frazione decisiva per la breve corsa a tappe abruzzese: quest’oggi andrà in scena l’unico arrivo in salita di questa corsa con il traguardo posto a Roccaraso in cima all’Aremogna.

I corridori partiranno da San Demetrio ne’ Vestini. Dopo circa 30 chilometri il gruppo affronterà la prima salita di giornata, Forca Caruso (13.6 km al 4.5% di pendenza media), che sarà seguito da un lungo falsopiano al cui termine è posto lo sprint intermedio di Gioia dei Marsi. I corridori affronteranno il Gioia Vecchio (14.2 km al 4.8%) ed infine affronteranno l’ascesa conclusiva, l’Aremogna (16.2 km al 5.3%, con un ultima rampa di 2.4 km al 7.1%).

Quest’oggi, con ogni probabilità, verrà decisa la classifica finale di quest’edizione del Giro d’Abruzzo. Il favorito è Stephen Williams (Israel Premier Tech) che dovrà dividere i gradi di capitano insieme a George Bennett. Doppia punta a disposizione anche per l’Intermaché – Wanty che avrà al via sia George Zimmermann che Louis Meintjes. Proveranno a sorprendere gli avversari David De La Cruz (Q 36.5 Pro Cycling Team), Pablo Torres (UAE Team Emirates – XRG) e Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team).

La terza tappa del Giro d’Abruzzo inizierà alle 11.10 da San Demetrio ne’ Vestini con i corridori che si daranno battaglia lungo 160 chilometri. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale integrale della terza frazione del Giro d’Abruzzo 2025 con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!