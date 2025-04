Sinner a Roma fuori dalla top5 nella Race? Chi può superarlo a Madrid

Jannik Sinner è attualmente terzo nella Race ATP con i 2000 punti guadagnati agli Australian Open, vinti ad inizio stagione: prima del suo ritorno in campo saranno in palio altri 1000 punti a Madrid e l’azzurro potrebbe perdere altre posizioni in graduatoria.

Sono otto i tennisti ancora in corsa a Madrid che potrebbero scavalcare l’azzurro, ovviamente non tutti contemporaneamente, ovvero Jack Draper, Alex de Minaur, Novak Djokovic, Ben Shelton, Jakub Mensik, Alejandro Davidovich Fokina, Francisco Cerundolo e Stefanos Tsitsipas.

Tra gli inseguitori di Sinner con oltre 1000 punti in classifica sono stati già eliminati a Madrid Holger Rune e Felix Auger-Aliassime, mentre potrebbero chiudere a quota 2000 vincendo in Spagna anche Tommy Paul e Lorenzo Musetti, ma Sinner resterebbe davanti avendo conquistato tutti i punti in uno Slam.

RACE ATP LIVE 26 APRILE

1 Carlos Alcaraz 2740 (forfait a Madrid)

2 Alexander Zverev 2225 (può arrivare a 3175)

3 Jannik Sinner 2000 (assente a Madrid)

4 Jack Draper 1650 (può arrivare a 2640)

5 Alex de Minaur 1595 (può arrivare a 2585)

6 Novak Djokovic 1530 (può arrivare a 2520)

7 Ben Shelton 1500 (può arrivare a 2450)

8 Holger Rune 1480 (eliminato a Madrid)

9 Jakub Mensik 1380 (può arrivare a 2330)

10 Alejandro Davidovich Fokina 1360 (può arrivare a 2310)

11 Felix Auger-Aliassime 1215 (eliminato a Madrid)

12 Francisco Cerundolo 1165 (può arrivare a 2115)

13 Stefanos Tsitsipas 1115 (può arrivare a 2105)