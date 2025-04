Arnaldi-Djokovic, ATP Madrid 2025: orario, programma, tv, streaming

Matteo Arnaldi affronterà Novak Djokovic al secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano avrà l’onore di fronteggiare il 24 volte Campione Slam, con la consapevolezza che servirà una grande impresa per riuscire a sconfiggerlo e proseguire la propria avventura sulla terra rossa della capitale spagnola. L’azzurro tornerà in campo dopo aver superato il croato Borna Coric in rimonta, mentre il fuoriclasse serbo farà il proprio esordio nel torneo.

L’appuntamento è per sabato 26 aprile: sarà il terzo match a partire dalle ore 11.00 sul Manolo Santana Stadium e non incomincerà prima delle ore 15.30. Ad aprire il programma di giornata sarà la sfida tra la russa Mirra Andreeva e la polacca Magdalena Frech, a seguire il confronto tra il nostro Lorenzo Sonego e l’australiano Alex de Minaur. Al termine, e non prima delle ore 15.30, toccherà a Matteo Arnaldi contro il ribattezzato Nole.

Il 24enne, numero 44 del ranking ATP, se la dovrà vedere contro il 37enne, attuale numero 5 del mondo che tornerà in campo dopo la sconfitta rimediata al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo contro il cileno Alejandro Tabilo (in precedenza aveva raggiunto l’atto conclusivo a Miami, perdendolo contro il ceco Jakub Mensik). Non ci sono precedenti tra i due giocatori, in palio la qualificazione al terzo turno da disputare contro il vincente del confronto tra l’argentino Sebastian Baez e il bosniaco Dusan Dzumhur.

Di seguito il calendario completo, il programma completo, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Matteo Arnaldi-Novak Djokovic, secondo turno del Masters 1000 di Madrid. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport Plus; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ARNALDI-DJOKOVIC, ATP MADRID

Sabato 26 aprile

Terzo match dalle ore 11.00 e non prima delle ore 15.30 Matteo Arnaldi vs Novak Djokovic – Diretta tv su Sky Sport Tennis/Sky Sport Arena/Sky Sport Plus

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 sul Manola Santana Stadium, si giocheranno nell’ordine: M. Andreeva-Frech e de Minaur-Sonego. Al termine, e non prima delle ore 15.30, toccherà ad Arnaldi.

PROGRAMMA ARNALDI-DJOKOVIC: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Plus, per gli abbonati; Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 15.00, per gli abbonati. Il palinsesto si riferisce alle reti che trasmetteranno le partite di Madrid, a ridosso dell’evento verrà selezionato il canale esatto del match di Berrettini.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.