A quanti punti da Sinner può portarsi Zverev se vince a Madrid. Ma a Roma arriverà la cambiale

Jannik Sinner è certo di rimanere numero 1 del mondo sino al termine del Roland Garros 2025 di tennis, previsto domenica 8 giugno: l’azzurro raggiungerà le 52 settimane in vetta al ranking ATP ma potrebbe allungare ulteriormente il proprio regno.

Il forfait dello spagnolo Carlos Alcaraz a Madrid, giunto a tabellone compilato, inoltre, ha dato la certezza al tedesco Alexander Zverev di arrivare a Roma da numero 2 del mondo: il tedesco, dunque, sarà il numero 2 del seeding agli Internazionali d’Italia ed eviterà Sinner sino in finale.

Nell’aggiornamento del ranking ATP di lunedì 21 aprile Jannik Sinner era primo a quota 9930, davanti al tedesco Alexander Zverev, secondo a quota 8085, a -1845 dall’azzurro, ed allo spagnolo Carlos Alcaraz, terzo a quota 8050, a -1880 dall’italiano.

La squalifica di Jannik Sinner terminerà domenica 4 maggio, giorno in cui si giocherà la finale del Masters 1000 di Madrid: l’azzurro non potrà difendere i 200 punti guadagnati lo scorso anno con i quarti a Madrid: resterà invariata la distanza con lo spagnolo Carlos Alcaraz, che a sua volta perderà 200 punti lunedì 5 maggio.

Si avvicinerà, invece, il teutonico Alexander Zverev, il quale perderà i 100 punti degli ottavi del 2024: Sinner, infatti, scenderà a quota 9730, mentre Zverev, avendo vinto all’esordio a Madrid, è attualmente a quota 8035, infine Alcaraz resterà a 1880 punti dall’italiano, ritrovandosi a quota 7850.

Il tedesco, dunque, potrà salire in classifica fino a quota 8985, portandosi a -745 punti da Sinner, in caso di vittoria a Madrid: Zverev, però non potrà superare Sinner al termine degli Internazionali d’Italia. Il teutonico scarterà 1000 punti, e potrebbe al massimo pareggiare i conti, mentre Sinner non scarterà punti.

RANKING ATP UFFICIALE 21 APRILE

1 Jannik Sinner 9930

2 Alexander Zverev 8085 (-1845 da Sinner)

3 Carlos Alcaraz 8050 (-1880 da Sinner)

RANKING ATP LIVE 26 APRILE

1 Jannik Sinner 9730

2 Alexander Zverev 8035 (-1695 da Sinner) (ai sedicesimi a Madrid)

3 Carlos Alcaraz 7850 (-1880 da Sinner) (assente a Madrid)

DISTACCHI MINIMI AL TERMINE DI MADRID

1 Jannik Sinner 9730

2 Alexander Zverev 8985 (-745 da Sinner) (in caso di vittoria a Madrid)

3 Carlos Alcaraz 7850(-1880 da Sinner) (assente a Madrid)