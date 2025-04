Quando si gioca Perugia-Civitanova, gara-5 semifinale scudetto volley: data, programma, orario, tv

Perugia e Civitanova si affronteranno nella cosiddetta bella di spareggio per decidere chi si qualificherà all’atto conclusivo che assegnerà il tricolore di volley maschile. La semifinale scudetto è in perfetta parità (2-2) e c’è dunque bisogno della gara-5 per assegnare il successo nella serie e decretare la sfidante di Trento nel confronto conclusivo della stagione di volley maschile.

I Block Devils avevano vinto le prime due partite e avevano avuto a disposizione un match-point nel tie-break di gara-3 per chiudere i conti, ma la Lube ha gettato il cuore oltre l’ostacolo, lo ha annullato, si è imposta in quel match e poi ha dominato gara-4 cin una perentorio 3-0, trascinando i Campioni d’Italia al testa a testa da dentro o fuori.

L’appuntamento è per giovedì 24 aprile (ore 20.30) in casa di Perugia. I Campioni d’Italia avranno il sostegno del proprio pubblico, ma nel recente passato i cucinieri sono riusciti a espugnare la tana degli umbri in partite di questo genere e hanno tutte le carte in regola per inseguire il grande colpaccio.

Si preannuncia uno scontro diretto infuocato, particolarmente avvincente ed equilibrato. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, VBTV, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO SI GIOCA GARA-5 PERUGIA-CIVITANOVA

Giovedì 24 aprile

Ore 20.30 Sir Susa Vim Perugia vs Cucine Lube Civitanova – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA GARA-5 PERUGIA-CIVITANOVA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta Live testuale: Rai Play, gratis; VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.