LIVE Civitanova-Perugia, Superlega volley 2025 in DIRETTA: i padroni di casa sognano l’aggancio

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova–Perugia, gara-4 valevole per le semifinali playoff della Superlega 2024-2025 di volley. Il giorno di Pasqua presenta un appuntamento atteso ed emozionante, il quarto atto della sfida tra la seconda e la terza classificata della regular season, protagoniste di battaglie spietate negli ultimi giorni: gli umbri conducono la serie per 2-1.

Civitanova è reduce dall’emozionante vittoria di mercoledì, grazie alla quale i marchigiani si sono momentaneamente salvati dall’eliminazione. Dopo le due sconfitte patite all’inizio della serie, la Lube ha reagito con carattere strappando un successo pesantissimo a Perugia, e oggi può pensare di ricucire il divario con gli avversari per portare la contesa alla bella. Adis Lagumdzija e Aleksandar Nikolov gli uomini su cui i marchigiani faranno più affidamento.

Perugia invece è costretta a disputare un incontro che, per come si è sviluppata la serie, sperava di non giocare. Il ko casalingo di mercoledì può lasciare dei traumi, sia per come è arrivata la sconfitta sul campo – al tiebreak al termine di una battaglia di tre ore – sia per l’atmosfera generale rovinata proprio dalla battuta d’arresto, con la delusione palpabile dei tifosi percepibile a vista d’occhio. Il capitano Simone Giannelli e l’opposto Wassim Ben Tara proveranno a trascinare la compagine umbra.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Civitanova-Perugia, gara-4 valevole per le semifinali playoff della Superlega 2024-2025 di volley, il cui via è programmato per le ore 15.20. Non perdetevi neanche un punto del match con la nostra DIRETTA LIVE, vi aspettiamo!