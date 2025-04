Volley, Civitanova extralusso: Perugia travolta, la semifinale scudetto si decide alla bella di spareggio

Civitanova ha un cuore sconfinato, pulsante e sempre vivo: dopo aver annullato un match-point nel tie-break di gara-3, la Lube ha travolto Perugia con un perentorio 3-0 (25-23; 25-20; 25-21) nella gara-4 giocata di fronte al proprio pubblico dell’Eurosuole Forum e ha pareggiato la semifinale scudetto. La serie al meglio delle cinque partite è sul 2-2, tutto si deciderà alla bella di spareggio in programma giovedì 24 aprile (ore 20.30): chi la vincerà si meriterà la qualificazione all’atto conclusivo e affronterà Trento per la conquista del tricolore.

I Campioni d’Italia si erano portati soltanto a un punto dall’approdo alla finale e invece ora si trovano costretti a giocare nuovamente tra le mura amiche per continuare a difendere il titolo. Prova di enorme carattere per i cucinieri in questa domenica di Pasqua, che assume i connotati del grande trionfo per la società marchigiana: quattro giorni fa erano con le spalle al muro e a un passo dal salutare i playoff, oggi sono ringalluzziti più che mai e continuano a sognare il colpaccio dopo aver già alzato al cielo la Coppa Italia qualche mese fa.

I biancorossi sono stati in controllo della situazione nei primi due set, hanno operato lo strappo nella parte centrale e poi hanno ben gestito nel finale. I Block Devils hanno reagito nella terza frazione e si sono issati sul 14-11 e 16-13, ma sul 20-18 si sono bloccati sotto il turno in battuta di un grandioso Nikolov che ha tramortito l’ultima resistenza dei rossoneri.

A mettersi maggiormente in luce sono stati gli schiacciatori Mattia Bottolo (14 punti) e Aleksandar Nikolov (15), 6 marcature per l’opposto Adis Lagumdzija sotto la regia di Mattia Boninfante. Tra le fila degli ospiti i migliori sono stati il bomber Wassim Ben Tara (11 punti) e il martello Kamil Semeniuk (11), affiancato prima da Oleh Plotnytskyi (5) e poi da Yuki Ishikawa (8) sotto la regia di Simone Giannelli.