Pattinaggio artistico: Guignard-Fabbri terzi nel free al World Team Trophy, l’Italia concretizza il sorpasso sulla Francia

L’Italia concretizza il sorpasso. La formazione azzurra consolida il terzo posto in solitaria dopo la danza libera, secondo segmento valido per la seconda giornata del World Team Trophy 2025, competizione a squadre di pattinaggio di figura in scena questa settimana in Giappone, precisamente sul ghiaccio di Tokyo. Il merito è di Charlène Guignard-Marco Fabbri, capaci di raccogliere la terza piazza cedendo il passo solo ai Campioni del Mondo Madison Chock-Evan Bates oltre che ai canadesi Piper Gilles-Paul Poirier.

I veterani seguiti da Barbara Fusar Poli hanno eseguito per l’ultima volta il libero “divisivo” di quest’anno incentrato sul tema “Robot”, mettendo sul piatto la solita maestria e qualità degli elementi, ben comportandosi nelle components ma ricevendo – leitmotiv di questa stagione – un riscontro non altissimo dal punto di vista tecnico, fermandosi a 121.82 (66.82, 55.00).

I Campioni del Mondo in carica americani Chock-Bates si sono invece spinti fino a 133.51 (75.65, 57.86), rifilando due punti ai canadesi Gilles-Poirier, secondi con 131.91 (74.41, 57.50). Nella lotta per il podio spicca il quinto posto dei transalpini Lopareva-Brissaud, superati nettamente dai georgiani Davis-Smolkin, piazzatosi al quarto posto.

Dopo cinque prove, l’Italia occupa il terzo posto in solitaria con 51 punti, due in più della Francia, quarta con 49. Ritentano la fuga invece gli USA, sempre in testa con 72 davanti al Giappone, seconda con 63. Tra pochi istanti comincerà la gara maschile, fondamentale nella corsa per il podio.

