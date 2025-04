Pattinaggio artistico: Conti-Macii secondi nello short al World Team Trophy. L’Italia torna in top 3

Non poteva cominciare in modo migliore la seconda giornata valida per il World Team Trophy 2025, competizione internazionale a squadre di pattinaggio artistico quest’anno in scena presso la capitale del Giappone, Tokyo. In occasione dello short program delle coppie, infatti, Sara Conti e Niccolò Macii hanno ottenuto la seconda posizione, riportando l’Italia in top 3 con un sorpasso sulla Francia.

Gli allievi di Barbara Luoni hanno confermato il significativo stato di forma già espresso durante la stagione, confezionando un corto che ha sfiorato il primato personale nel segmento grazie ad un layout molto preciso, eseguito senza alcuna sbavatura. Perfetto in tal senso il triplo twist, chiamato di livello 4, così come il triplo rittberger lanciato, il triplo salchow in parallelo, il sollevamento del gruppo 4, la serie di passi (livello 3), la spirale della morte (livello 3) e la trottola Side by Side (livello 4).

Sfiorando quota 40 nelle components, gli azzurri hanno così raccolto 74.10 (39.37, 34.73) cedendo il passo solo ai padroni di casa Riku Miura-Ryuichi Kihara, tornati a scollinare finalmente quota 80 punti ammaliando il pubblico con una grande qualità sintetizzata nel punteggio di 80.99 (44.14, 36.85). Di alto profilo anche la prestazione dei georgiani Anastasia Metelkina-Luka Berulava, terzi con 73.67 (40.46, 33.21). Comodo per i nostri colori invece l’ultima piazza di Camille Kovalev e Pavel Kovalez, che ha consentito ai nostri ragazzi di raggiungere gli avversari transalpini, rivedendo la top 3.

Dopo quattro segmenti, a condurre sono sempre gli Stati Uniti (in questa gara penultimi) con 60 punti, ma adesso tallonati dal Giappone, secondo con 56. L’Italia è terza con 41, stesso totale provvisorio della Francia. Tra poco si svolgerà la danza libera.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM COPPIE D’ARTISTICO

CLASSIFICA AGGIORNATA WORLD TEAM TROPHY 2025