Pattinaggio artistico, Guignard-Fabbri terzi nella rhythm dance al World Team Trophy. Dominio Chock-Bates

Va tutto come previsto nella rhythm dance, segmento che ha aperto il World Team Trophy 2025, competizione a squadre di pattinaggio artistico in scena questa settimana sul ghiaccio del Metropolitan Gymnasium di Tokyo. In occasione del programma breve infatti Charléne Guignard-Marco Fabbri si sono attestati in terza posizione, portando dieci importanti punti all’Italia e cedendo il passo solo ai soliti Madison Chock-Evan Bates e Piper Gilles-Paul Poirier.

Prova consistente quella degli azzurri, i quali hanno però dovuto fare i conti con le solite valutazioni viste nel corso di questa annata sportiva, come conferma anche il tecnico solo di poco superiore ai francesi Evgeniia Lopareva-Geoffrey Brissaud, poi quarti. Nello specifico, gli allievi di Barbara Fusar Poli hanno perso leggermente nei twizzles, chiamati di livello 4-3 e nella pattern step, assegnata di livello 2.

Ben comportandosi negli altri elementi, i veterani della Nazionale hanno raccolto 84.58 (47.47, 37.11), tre lunghezze meno dei solidi canadesi Piper Gilles-Paul Poirier, secondi con 81.15 (39.33, 37.82) alle spalle dei veri dominatori della prova, i Campioni del Mondo Madison Chock-Evan Bates, unici a scollinare quota 90 accomodandosi al primo posto con 91.25 (52.78, 38.47).

Dopo un segmento gli Stati Uniti conducono quindi con 12 punti, seguiti dal Canda (11) e dall’Italia (10). Tra pochi istanti comincerà il segmento dedicato allo short individuale maschile.

CLASSIFICA RHYTHM DANCE DAZA SUL GHIACCIO

CLASSIFICA GENERALE WORLD TEAM TROPHY