Pattinaggio artistico: l’Italia perde terreno dopo lo short maschile al World Team Trophy 2025

Poteva andare meglio, ma si resta in corsa. L’Italia porta in dote solo otto punti nello short program maschile, segmento numero due della prima giornata valida per i World Team Trophy 2025, gara a squadre di pattinaggio artistico in scena questo fine settimana sul ghiaccio di Tokyo, in Giappone. Daniel Grassl e Nikolaj Memola nello specifico si sono dovuti accontentare solo della settima e dell’undicesima posizione, scivolando al quarto posto nella classifica generale.

Ma andiamo con ordine. Grassl, sceso nel primo gruppo di lavoro, si è reso artefice di una prestazione discreta, in cui ha atterrato quadruplo slachow/triplo toeloop (sul quarto) e atterrando successivamente un quadruplo loop chiamato sottoruotato. Snocciolando senza patemi il triplo axel, l’allievo di Edoardo De Bernardis ha quindi guadagnato 87.07 (47.52, 39.55).

Più problematica la prova di Memola, il quale ha mancato la combinazione eseguendo poi in maniera oltremodo fallosa il quadruplo lutz, assegnato con la chiamata di filo non marcato; due imprecisioni che hanno inchiodato il suo score a 69.20 (31.26, 37.94).

Tutto facile invece per lo statunitense Ilia Malinin, artefice di un corto senza sbavature in cui ha confezionato 106.08 (59.91, 46.17) maturato grazie all’esecuzione del quadruplo flip, del triplo axel e del quadruplo lutz agganciato al triplo toeloop. Bene poi il francese Adam Siao Him Fa, secondo con 98.16 (52.68, 43.28) precedendo la grande sorpresa di giornata, l’americano Jason Brown, terzo con 93.82 (48.01, 45.81) con uno short perfetto e di grande qualità seppur con un’espressione tecnica ridotta. Giù dal podio poi Yuma Kagiyama e Shun Sato, quarto e quinto piazzandosi davanti a Kevin Aymoz, sesto.

Dopo due segmenti l’Italia occupa quindi la quarta posizione con 18 punti. USA in fuga con 34, segue la Francia, seconda con 27, quindi il Giappone, terzo a 24. L’ultima prova odierna sarà quella individuale femminile, al via tra qualche minuto.

