Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi: orari 28 marzo, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, sabato 28 marzo, calerà il sipario sui Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico, competizione in scena questa settimana dall’O2 di Praga. Per l’ultima della rassegna iridata si presenteranno sulla pista ceca gli atleti del singolo maschile e quelli delle coppie di danza, i quali proporranno il loro programma libero.

L’inizio dell’ultima giornata di gare è fissato per le 12:30, momento in cui ci sarà il free maschile, dove i fari saranno puntati sullo statunitense Ilia Malinin, attualmente con ampio margine sugli inseguitori e volenteroso di conservare la sua leadership in campo Mondiale. Buone chance di podio poi per Adam Siao Him Fa, Alexander Selevko e Shun Sato, rispettivamente secondo, terzo e quarto. Sarà chiamato alla remuntada invece Yuma Kagiyama, sesto dopo lo short a causa di un passaggio a vuoto nel triplo axel. Attenzione massima poi all’azzurro Daniel Grassl, attualmente ottavo ma con le armi per poter scalare qualche posizioni, oltre che a Gabriele Frangipani, per ora diciassettesimo.

Appare più scontata invece la prova della danza, considerate le gerarchie già abbondantemente stabilite nella rhythm dance, dove Laurence Fournier Beaudry-Guillaume Cizeron comandano senza patemi le operazioni seguiti dai canadesi Piper Gilles-Paul Poirier, secondi davanti ai britannici Lilah Fear-Lewis Gibson, terzi. Non ci saranno invece coppie italiane, complice l’eliminazione del segmento breve da parte di Victoria Manni-Carlo Roethlisberger e di Giulia Isabella Paolino-Andrea Tuba.

I Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico saranno visibili integralmente sulla piattaforma discovery+. Prevista per l’occasione anche una diretta tv su RaiSport e in streaming su RaiPlay oltre che au Eurosport 1, visibile dunque anche in DAZN, Prime Video e Tim Vision. OA Sport vi offrirà come di consueto la diretta live testuale dell’evento.

MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO OGGI

Sabato 28 gennaio

12.30-16:22 Free program individuale maschile (in gara Daniel Grassl e Gabriele Frangipani) – Diretta tv su Rai Sport

18:30-22:10 Free dance danza sul ghiaccio – Diretta tv su Rai Sport

MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO 2026: ORDINE DI DISCESA IN PISTA

FREE PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE

FREE DANCE DANZA SUL GHIACCIO

MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO 2025: COME SEGUIRE LA SECONDA GIORNATA IN TV

Diretta tv: RAI Sport+ HD dalle ore 13:25 (free maschile) e dalle 19:20 (free dance)

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 13:25 (free maschile) e dalle ore 19:20 (free dance), integrale su Discovery Plus ed HBO Max. Eurosport 1 e DAZN dalle 12:30 alle 16:30 (free program individuale maschile) e dalle 18:25 alle 22:10 (free dance danza sul ghiaccio).

Diretta Live Testuale: OA Sport