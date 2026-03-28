Pattinaggio di figura, Fournier Beaudry-Cizeron incantano ai Mondiali, beffa per Fear-Gibson

Non potevano che concludersi con il trionfo di Laurence Fournier Beaudry-Guillaume Cizeron i Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico, rassegna andata in scena questa settimana sul ghiaccio di Praga. I francesi hanno infatti dominato in lungo ed in largo anche la free dance, concedendosi il lusso di vincere, al primo anno di attività insieme, Europei, Olimpiadi e competizione iridata.

Davvero tutto troppo facile per i transalpini stanziati a Montréal che, per l’ultima volta, ha incantato il pubblico dell’O2 Arena con la coreografia disegnata sulle musiche di The Whale, facendo come al solito il pieno di GOE in elementi chiamati per la maggior parte del massimo livello, tanto da chiudere i conti con lo score di 230.81.

Argento significativo poi per Piper Gilles-Paul Poirier, tornati al precedente libero sulle note di Ryuichi Sakamoto ottenendo anche in questo caso punteggi tutto sommsto elevati sia nel tecnico che nelle components guadagnando il totale di 211.52. Sorpresa invece sul gradino più basso del podio, complice il bronzo degli statunitensi Emiles Zingas-Vadym Kolesnik, bravissimi a beffare con 209.20 i più quotati britannici Lilah Fear-Lewis Gibson, quarti con 208.89 a‎ causa di un problema nel primo sollevamento.

Ricordiamo che nel segmento più lungo non era presente alcun binomio italiano. Sia Victoria Manni-Carlo Roethlisberger che Giulia Isabella Paolino-Andrea Tuba sono stati eliminati dopo la rhythm dance.