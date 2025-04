Pallanuoto, inizia la corsa verso lo Scudetto e le Coppe Europee

Scattano play-off e play-out della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto maschile: in acqua 12 delle 14 squadre che hanno disputato la regular season, con gli unici verdetti definitivi già emessi che sono quelli riguardanti la salvezza diretta del Quinto e la retrocessione in Serie A2 dell’Onda Forte.

Per quanto concerne i play-off, nelle semifinali Scudetto il primo step vale l’accesso alla prossima Champions League, alla quale saranno ammesse le due finaliste, mentre le squadre sconfitte giocheranno l’Euro Cup 2025-2026. Il penultimo atto prevede le sfide tra Brescia e Trieste e tra Pro Recco e Savona.

Nelle semifinali per il 5° posto, invece, ci si gioca l’accesso alla nuova competizione continentale, la Conference Cup, alla quale prenderanno parte nella prossima stagione le due vincenti delle sfide tra Posillipo e Roma Vis Nova e tra De Akker ed Ortigia.

Nelle semifinali play-out, infine, viene messa in palio la salvezza immediata: dopo la retrocessione diretta dell’Onda Forte al termine della regular season, un’altra squadra finirà in Serie A2. Il primo incrocio vede fronteggiarsi da una parte Telimar e Catania e dall’altra Florentia ed Olympic Roma.

SERIE A1 PALLANUOTO 2024-2025

Semifinali PLAY OFF 1°/4° posto

1^ Giornata – venerdì 25 aprile 2025

20:00 AN BRESCIA – PALLANUOTO TRIESTE Brescia – Centro Natatorio Mompiano

1^ Giornata – domenica 27 aprile 2025

17:30 PRO RECCO WATERPOLO – R.N. SAVONA Sori (GE) – Piscina Comunale

2^ Giornata – lunedì 28 aprile 2025

19:00 PALLANUOTO TRIESTE – AN BRESCIA Trieste – Polo Natatorio “B. Bianchi” Diretta RAI Sport

2^ Giornata – martedì 29 aprile 2025

20:00 R.N. SAVONA – PRO RECCO WATERPOLO Savona – Piscina Comunale “C. Zanelli” Diretta RAI Sport

eventuale 3^ Giornata – giovedì 1 maggio 2025

17:00 AN BRESCIA – PALLANUOTO TRIESTE* Brescia – Centro Natatorio Mompiano

17:30 PRO RECCO WATERPOLO – R.N. SAVONA* Sori (GE) – Piscina Comunale

* = ore 17:00 in caso di diretta RAI Sport

Semifinali PLAY OFF 5°/8° posto

1^ Giornata – venerdì 25 aprile 2025

19:30 C.N. POSILLIPO – ROMA VIS NOVA PALLANUOTO Napoli – Piscina Comunale “F. Scandone”

21:00 DE AKKER TEAM – C.C. ORTIGIA 1928 Bologna – Stadio del Nuoto “C. Longo”

2^ Giornata – martedì 29 aprile 2025

14:30 C.C. ORTIGIA 1928 – DE AKKER TEAM Siracusa – Piscina Comunale “P. Caldarella”

19:00 ROMA VIS NOVA PALLANUOTO – C.N. POSILLIPO Monterotondo (RM) – Stadio del Nuoto “P. Roghi”

eventuale 3^ Giornata – giovedì 1 maggio 2025

15:00 DE AKKER TEAM – C.C. ORTIGIA 1928 Bologna – Stadio del Nuoto “C. Longo”

19:00 C.N. POSILLIPO – ROMA VIS NOVA PALLANUOTO Napoli – Piscina Comunale “F. Scandone”

Semifinali PLAY OUT

1^ Giornata – venerdì 25 aprile 2025

15:00 TELIMAR – NUOTO CATANIA Terrasini (PA) – Piscina Comunale

1^ Giornata – domenica 27 aprile 2025

18:00 R.N. FLORENTIA – TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA Firenze – Piscina Comunale “G. Nannini”

2^ Giornata – martedì 29 aprile 2025

13:30 NUOTO CATANIA – TELIMAR Catania – Piscina Comunale di Nesima

19:00 TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA – R.N. FLORENTIA Roma – Centro Federale Valco San Paolo

eventuale 3^ Giornata – giovedì 1 maggio 2025

15:00 TELIMAR – NUOTO CATANIA Terrasini (PA) – Piscina Comunale

18:00 R.N. FLORENTIA – TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA Firenze – Piscina Comunale “G. Nannini”