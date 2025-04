Pallanuoto, la Pro Recco pareggia a Sabadell ed approda in finale di Euro Cup

La Pro Recco sbriga quella che era una mera formalità ed approda in finale dell’Euro Cup 2024-2025 di pallanuoto maschile: nel match di ritorno del penultimo atto della seconda competizione continentale per squadre di club i liguri, forti del 16-6 con cui si erano imposti in casa all’andata, pareggiano in trasferta contro i catalani del Sabadell per 10-10.

Nonostante il grande vantaggio accumulato all’andata, i liguri comandano a lungo anche in Spagna, e nel primo quarto trovano subito il break, allungando sull’1-3, prima che i padroni di casa rientrino sul 3-3. Nella seconda frazione gran prestazione difensiva della Pro Recco, che non subisce gol ed arriva a metà gara sul 3-6.

Nel terzo periodo i catalani accorciano ed arrivano all’ultimo intervallo sul 6-7, mentre nell’ultimo quarto le due squadre giungono allo spalla a spalla, chiudendo il confronto in parità sul 10-10, con gli spagnoli che evitano la sconfitta e la Pro Recco che approda comodamente in finale.

Nella sfida della parte alta del tabellone, invece, i serbi del Radnicki, giustizieri del Brescia nei quarti di finale, ribaltano il confronti contro i croati della Mladost Zagabria vincendo in casa per 15-8, dopo il 13-10 per i croati dell’andata: decisivo l’ultimo quarto, nel quale i serbi piazzano il parziale di 4-0 che li spedisce in finale.

TABELLONE EURO CUP PALLANUOTO

Ritorno Semifinali

SPD Radnicki (SRB) – HAVK Mladost (CRO) 15-8 (andata 10-13, totale 25-21)

KEIO CN Sabadell (ESP) – Pro Recco (ITA) 10-10 (andata 6-16, totale 16-26)

Finale (andata 10 maggio, ritorno 24 maggio)

SPD Radnicki (SRB) – Pro Recco (ITA)