Pallanuoto, Serie A1 2025: nella prima semifinale l’AN Brescia batte di misura il Trieste

Scattano le semifinali playoff per il campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile. In programma inizialmente sabato, anticipato oggi il match di gara-1 tra AN Brescia e Pallanuoto Trieste che ha visto i lombardi imporsi di misura. Tutto ancora aperto visto che lunedì alle 19.00 sarà in programma gara-2 in Friuli. Domani in acqua il derby tra Pro Recco e RN Savona.

SEMIFINALI

Playoff

Gara 1

Venerdì 25 aprile

AN Brescia-Pallanuoto Trieste 9-8

Domenica 27 aprile

17:30 Pro Recco-RN Savona

Semifinali 5º/8º posto

Gara 1

Venerdì 25 aprile

CN Posillipo-Roma Vis Nova 11-8

De Akker-CC Ortigia 1928 11-10