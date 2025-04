MXGP, al GP della Svizzera Tim Gajser apparecchia la tavola per la fuga

Prove tecniche di fuga in MXGP? Vedremo. Tim Gajser sarà l’osservato speciale in quel di Frauenfeld, località che ospita il GP della Svizzera, quinto appuntamento della stagione in scena eccezionalmente lunedì 21 aprile visto la concomitanza con la festività della Pasqua.

Lo sloveno si presenterà in terra elvetica con la bellezza di 274 punti di vantaggio rispetto alla concorrenza; sono infatti 39 le lunghezze in più su Romain Febvre, secondo nella classifica piloti davanti a Glenn Coldenhoff con 196. A Pietramurata, quarta tappa del calendario, il centauro si è reso artefice davvero di una prova di altissimo profilo, compiendo il terzo sweep dopo quello del GP di Spagna e del GP D’Europa.

Le prospettive per un altro grande colpo ci sono tutte, considerato anche quanto successo lo scorso anno, dove il pilota si impose sia in gara-1 che in gara-2, prendendosi così il GP e lasciando soltanto le briciole agli avversari, uno tra tutti Jorge Prado, il quale registrò il miglior tempo nella Qualifying Race.

Come sempre saranno da seguire con attenzione anche tutti i piloti italiani, a partire dalla Fantic di Andrea Bonacorsi, attualmente ottavo con 122 punti, passando per Mattia Guadagnini, per ora tredicesimo con 84, e ovviamente Antonio Cairoli, motivato a fare bene nel suo secondo weekend in sella Ducati.