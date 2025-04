MX2: de Wolf beffa ancora Adamo. Il siciliano terzo in gara-1 al GP del Trentino. Vince Mc Lellan

Sembra una maledizione. Andrea Adamo subisce di nuovo la beffa di Kay de Wolf e si deve accontentare della terza posizione nella gara-1 del GP del Trentino, quinto appuntamento del Mondiale 2025 di motocross, classe MX2, in scena questo weekend nel suggestivo tracciato di Pietramurata. Un esito davvero amaro per il centauro siciliano, il quale ha dovuto cedere il passo all’avversario ancora una volta all’ultimo giro, esattamente come successo a Riola Sardo la scorsa settimana.

Il risultato non cancella però la grande prestazione del centauro in forza alla Red Bull KTM, bravo a trovare la terza piazza alla prima curva, mettendosi alle spalle solo del solido Camden Mc Lellan (Triumph) e di Valerio Lata (Honda). Più attardato invece de Wolf (Husqvarna), costretto a rincorrere fuori dalla top 10.

Man mano Adamo prende ritmo, rendendosi artefice di uno spettacolare sorpasso sul connazionale Lata in volo mettendosi così all’inseguimento di Mc Lellan. Strada facendo però tutta la classe di de Wolf viene fuori: l’olandese con dovuta pazienza scala tutte le posizioni, fino a centrare la top 3. Un problema con i doppiati però avvantaggia il fiammingo, passando l’italiano sul più bello piazzandosi così al posto d’onore con uno scarto di +0.03.27 rispetto al sudafricano Mc Lellan, trionfatore con 35.08.524. Di +0:04.610 invece lo scarto di Adamo.

Da segnalare poi la quarta moneta di Liam Everts (Husqvarna), il quale ha raccolto un gap di +0:36.882 precedendo proprio Valerio Lata, quinto a +0.36.882. Chiude al decimo posto invece Ferruccio Zanchi (Honda) a +0:57.018.

In virtù di quanto successo De Wolf ha allungato leggermente nella classifica piloti raggiungendo quota 213, tredici lunghezze in più di Evarts, secondo con 203. Seguono dunque Langenfelder, terzo a 199. Mentre Adamo insegue in zona 191. Alle ore 16:10 si svolgerà gara-2.