MXGP: Gajser trionfa anche in gara-2 al GP del Trentino, Bonacorsi in top10

Si chiude nel segno di Tim Gajser il GP del Trentino, quinto appuntamento del Mondiale 2025 di motocross, classe MXGP. Il pilota ha infatti dominato in lungo e il largo anche gara-2 sul tracciato di Pietramurata, rendendosi artefice di una prova di grande solidità dove ha arginato Roman Febvre, costretto al secondo posto.

Nello specifico il centauro in forza alla Honda è passato secondo in uscita del cancelletto, cedendo il passo soltanto a Fernandez. Ma sono bastano pochi metri per prendersi di nuova la prima piazza, poi mantenuta fino al traguardo. Davvero meritevole invece anche la performance del già citato Febvre, capace di trovare il posto d’onore dopo una bella rimonta dall’ottava casella.

Alla fine dei giochi, lo sloveno arriva al traguardo con il tempo di 24.52.569, rifilando +05.958 al francese in forza alla Kawasaki, secondo davanti alla Fantic di Glenn Coldenhoof, sul gradino più basso del podio con uno scarto di +08.216. Quarto poi Ruben Fernandez (Honda) con +0.17.086 regolando Kevin Horgmo (Honda), quinto a +0.21.747.

Da segnalare poi la nona piazza di Andrea Bonacorsi (Fantic) con +0.47.053, mentre Ivo Monticelli si è piazzato al quindicesimo posto con +1;10.258. Diciannovesima poi la Ducati di Antonio Cairoli (+1:31.120), ventunesimo Nicholas Lapucci (Kawasaki) con +1:33.408, ventiquattresimo Filippo Zonta (KTM) con +1:55.080.

Dopo cinque gare Gajser conduce con 274 punti su Febvre, secondo con 235. Più indietro Coldenhoof, terzo a 196. La prossima tappa si disputerà a Frauenfeld (Svizzera) il prossimo 21 aprile.