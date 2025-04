MX2: Benistant vince gara-2, Adamo conclude secondo conquistando il GP del Trentino

Si conclude anche la seconda gara della classe MX2 andata in scena sul suggestivo circuito di Pietramurata, in Trentino. Dopo il successo in gara-1 di Camden McLellan, il secondo appuntamento del GP italiano è stato conquistato da Thibault Benistant che, con la sua Yamaha ha anticipato un ottimo Andrea Adamo, beffato dal francese nell’ultimo giro. Il siciliano, grazie a questo risultato vince il GP del Trentino con 42 punti ottenuti nelle due gare.

L’azzurro parte subito forte e dopo le prime curve conquista subito la seconda posizione. Liam Everts inizia male la sua gara cadendo dopo un brutto errore. Il belga ottiene così il primo 0 della sua stagione. Sacha Coenen, in testa dopo la partenza, inizia a guadagnare sugli inseguitori ma durante il quarto giro cade, lasciando il primo posto al siciliano. Ma le sorprese non finiscono qui perché nel sesto giro Camden Mc Lellan, in quel momento quarto, commette un grave errore che gli costa la caduta ed il ritiro.

Adamo riesce a guadagnare sulla seconda posizione di Benistant che negli ultimi minuti si riavvicina sfruttando i doppiati. Gli ultimi tre giri sono un incubo per il siciliano, prima ostacolato dai doppiati e poi sorpassato dopo un errore dal francese che conquista così gara-2. Kay de Wolf (Husqvarna), secondo in gara-1 parte male e si ritrova in nona posizione al termine del primo giro. La rimonta dell’olandese si ferma però in quarta piazza, fermato da una strenua difesa di Simon Langenfelder che conclude in terza posizione a circa 3 secondi dal leader.

Per Adamo si tratta del secondo GP stagionale conquistato dopo quello d’Europa. Grazie a questo successo il 2003 sale in classifica generale al terzo posto con 213 punti, secondo invece Simon Langenfelder che invece ne ha 219. Kay de Wolf conclude il GP del Trentino con una seconda ed una quarta posizione restando leader del mondiale con 231 punti.