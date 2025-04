MXGP, Tim Gajser beffa Romain Febvre e vince Gara-1 a Pietramurata. 13° Tony Cairoli

Che battaglia! Tim Gajser supera nel finale il suo grande rivale Romain Febvre e si aggiudica Gara-1 del Gran Premio del Trentino, quinto appuntamento del Mondiale MXGP 2025. Sullo splendido tracciato di Pietramurata i due contendenti il titolo iridato hanno messo in scena una manche emozionante e tiratissima, con il fuoriclasse sloveno che ha piazzato il sorpasso decisivo nelle battute conclusive, andando a tagliare il traguardo a braccia alzate.

Tim Gajser (Honda) ha completato Gara-1 con 17.6 secondi di vantaggio su Romain Febvre (Kawasaki) che negli ultimi metri ha rallentato vistosamente, mentre completa il podio il belga Lucas Coenen (KTM) a 34.4

Quarta posizione per il francese Maxime Renaux (Yamaha) a 42.8, quinta per l’olandese Glenn Coldenhoff (Fantic) con un distacco di 44.0, mentre è sesto lo svizzero Jeremy Seewer (Ducati) a 45.1. Settima posizione per lo spagnolo Ruben Fernandez (Honda) a 45.5, ottava per l’olandese Calvin Vlaanderen (Yamaha) a 1:04, quindi nono lo sloveno Jan Pancar (KTM) a 1:10, mentre completa la top10 l’olandese Jeffrey Herlings (KTM) a 1:12.

C’era grande attesa nei riguardi di Tony Cairoli (Ducati) che si piazza in 13a posizione a 1:19. Gli altri italiani: Andrea Bonacorsi (Fantic) non va oltre la 16a posizione a 1:30, quindi 23° Nicholas Lapucci (Kawasaki) a un giro, come Emanuele Alberio (Gas Gas) 24°, Filippo Zonta (KTM) 29° e Vincenzo Matteo Giarrizzo (Yamaha) che chiude 31°. Ivo Monticelli (Kawasaki) è costretto al ritiro.

Con questo risultato la classifica generale vede Tim Gajser in vetta con 249 punti contro i 213 di Romain Febvre. Terzo Glenn Coldenhoff con 176, quindi quarto Lucas Coenen con 161.