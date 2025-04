MX2: Andrea Adamo al GP del Trentino per proseguire la sua scalata

L’unica regola è non perdere il ritmo, restare in scia, trovare continuità. Proseguirà al GP del Trentino, quinto appuntamento del Mondiale 2025 di motocross, classe MX2, la scalata del nostro Andrea Adamo, motivato a salire ancora di colpi andando a caccia delle prime posizioni nella classifica piloti.

Lo scorso weekend, nella pista di Riolo Sardo, si è concluso con una beffa. Il centauro siciliano infatti sul più bello ha dovuto cedere il passo al sempre solido Kay de Wolf, lesto a sorpassare il rivale all’ultimo giro utile in gara-2, segnando così un’importante doppietta.

Ma adesso si volta pagina. L’obiettivo per il nativo di Erice sarà quello di gravitare costantemente nelle prime posizioni, in modo da rosicchiare punti pesanti ai diretti avversari. Ricordiamo che attualmente al comando delle operazioni svetta il già citato de Wolf, leader con 185 punti, appena otto lunghezze in più rispetto a Simon Langenfelder, secondo a 177 davanti Liam Everts, terzo con 175. Andrea Adamo chiude il quartetto con 171. Numeri che spiegano da soli il grande equilibrio al vertice in un Mondiale fino a questo momento decisamente affascinante.

L’anno scorso a Pietramurata Adamo si rese protagonista di una grande prova in qualifica, ma sul gradino più alto del podio salirono rispettivamente de Wolf e Langenfelder, mentre il GP generale fu vinto da Everts. È arrivato il momento di ribaltare tutto.