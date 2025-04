MXGP, Lucas Coenen vince gara-1 in Sardegna a soli 18 anni! Italia sul podio con Bonacorsi

Lucas Coenen brucia le tappe e, dopo il secondo posto di ieri in volata (alle spalle della tabella rossa Tim Gajser) nella Qualifying Race, conquista la prima vittoria di manche della carriera nella classe regina MXGP dettando legge in gara-1 nel Gran Premio di Sardegna 2025, valevole come quarto capitolo stagionale del Mondiale Motocross.

Il giovane fenomeno belga della KTM, già capace di salire sul podio due settimane fa in Francia con due terzi posti parziali a Saint Jean d’Angely, si è esaltato sulla sabbia di Riola Sardo superando la Ducati di Jeremy Seewer (autore dell’holeshot) nel corso del primo giro e poi facendo il vuoto con un ritmo strepitoso che gli ha consentito di accumulare un massimo vantaggio superiore ai 15 secondi sugli inseguitori.

Nel finale Coenen è un po’ calato, commettendo anche un errore ma restando davanti alle Fantic dell’olandese Glenn Coldenhoff e dell’azzurro Andrea Bonacorsi, rispettivamente secondo e terzo al traguardo con un’ottima prestazione. Fuori dal podio la Kawasaki del francese Romain Febvre e la Honda dello sloveno Tim Gajser in quarta e quinta posizione.

Nonostante il risultato della prima manche in Sardegna, Gajser conserva saldamente la leadership del campionato con un margine di 37 punti su Febvre, 52 su Coenen, 57 su Coldenhoff e 68 su Renaux. Sale ottavo Bonacorsi a -105 dalla vetta, mentre Guadagnini (assente per infortunio) è decimo.

ORDINE D’ARRIVO GARA-1 GP SARDEGNA MXGP 2025

1 96 COENEN, Lucas BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:05.844 0.000 53.850 25

2 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Fantic Factory Racing MXGPFantic 35:09.922 4.078 53.746 22

3 132 BONACORSI, Andrea ITA FMI Fantic Factory Racing MXGPFantic 35:12.863 7.019 53.671 20

4 3 FEBVRE, Romain FRA FFM Kawasaki Racing Team MXGPKawasaki 35:18.265 12.421 53.534 18

5 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Honda HRC Honda 35:21.592 15.748 53.450 16

6 70 FERNANDEZ, Ruben ESP RFME Honda HRC Honda 35:26.089 20.245 53.337 15

7 24 HORGMO, Kevin NOR FFM TEAM Honda Motoblouz SR Motul Honda 35:32.495 26.651 53.177 14

8 919 WATSON, Ben GBR ACU MRT Racing Team Beta Beta 35:41.830 35.986 52.945 13

9 39 VAN DE MOOSDIJK, Roan NED KNMV KTM Kosak Team KTM 36:06.009 1:00.165 52.354 12

10 92 GUILLOD, Valentin SUI FFM Yamaha 36:08.855 1:03.011 52.286 11

11 93 GEERTS, Jago BEL FMB Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 36:09.051 1:03.207 52.281 10

12 517 GIFTING, Isak SWE SVEMO JK Racing Yamaha Yamaha 36:16.653 1:10.809 52.098 9

13 811 STERRY, Adam GBR ACU Chambers KTM Racing KTM 36:25.662 1:19.818 51.884 8

14 71 SPIES, Maximilian GER DMSB Becker Racing KTM 36:39.289 1:33.445 51.562 7

15 91 SEEWER, Jeremy SUI SWISSMOTOAruba.it – Ducati Factory MX Team Ducati 36:44.060 1:38.216 51.451 6

16 253 PANCAR, Jan SLO AMZS TEM JP253 KTM Racing TeamKTM 36:46.886 1:41.042 51.385 5

17 959 RENAUX, Maxime FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 36:49.190 1:43.346 51.331 4

18 189 BOGERS, Brian NED KNMV Fantic Factory Racing MXGPFantic 36:54.916 1:49.072 51.198 3

19 87 BRUMANN, Kevin SUI SWISSMOTOMX-Handel Husqvarna RacingHusqvarna 36:58.079 1:52.235 51.125 2

20 84 HERLINGS, Jeffrey NED KNMV Red Bull KTM Factory RacingKTM 37:09.602 2:03.758 50.861 1

21 326 GILBERT, Josh GBR ACU Honda 35:49.080 -1 Lap 49.835 0

22 505 LÜNING, Arvid SWE SVEMO SixtySeven Racing-Team Husqvarna 35:58.590 9.510 49.616 0

23 212 ADAMSON, John GBR ACU Honda 36:42.144 53.064 48.634 0

24 991 SCHEU, Mark GER DMSB SixtySeven Racing-Team Husqvarna 32:20.076 -4 Laps 45.462 0

25 10 VLAANDEREN, Calvin NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 21:45.472 -8 Laps 48.258 0

26 17 TOENDEL, Cornelius NOR NMF JWR Honda Racing Honda 22:06.400 20.928 47.497 0

27 226 KOCH, Tom GER DMSB MRT Racing Team Beta Beta 8:09.345 -15 Laps 38.623 0