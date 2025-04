MX2, Adamo beffato all’ultimo giro! De Wolf si prende anche gara-2 a Riola Sardo

Termina con una beffa la gara-2 valida per il GP di Sardegna, quarto appuntamento valido per il Campionato Mondiale 2025 di motocross, classe MX2. Un ottimo Andrea Adamo ha infatti chiuso in seconda posizione, subendo il sorpasso all’ultimo giro da parte dei Kay de Wolf, abile a lasciare il circuito di Riola Sardo con una doppietta.

Ma andiamo con ordine. Il pilota in forza alla Red Bull KTM Factory, quarto in gara-1, si è reso artefice di un’ottima uscita dal cancelletto, trovando la testa alla prima curva e tenendo alto il ritmo. Leggermente più attardato invece De Wolf che, tuttavia, malgrado la terza piazza racimolata al primo giro si dimostra subito velocissimo, mordendo le caviglie ai rivali e passando in testa dopo dopo.

La situazione cambia quando, a causa di una sbavatura, il centauro in forza alla Neestan Husqvarna Factor si ritrova ad inseguire il siciliano, avanti di 8’’6. Ma il riaggancio arriva comunque, con avvicinamento al penultimo e la beffa servita all’ultimo passaggio, tanto da arrivare al traguardo con un vantaggio di +3’601 sull’avversario italiano.

Terzo posto invece per Camden Mc Lellan (Monster Energy Triumph), il quale con +7.124 ha preceduto Sacha Coenen (Red Bull KTM Facotry), quarto a +11.509, Liam Everts (Neestan Husqvarna Factory), quinto a +22.341, e Simon Langenfelder (Red Bull KTM Facotry Racing), sesto a +25.973. Da segnalare inoltre la decima piazza e la dodicesima piazza delle Honda di Ferruccio Zanchi (+1:07.145) e Valerio Lata (+1:13.792).

Dopo quattro GP, De Wolf si è preso la testa dell classifica piloti con otto punti di margine su Simon Langenfelder e dieci rispetto a Liam Everts. Vicinissimo anche Andrea Adamo, quarto a -14. La prossima settimana a Pietramurata si potrebbero già sparigliare le carte.

MX2, GP SARDEGNA: RISULTATI E CLASSIFICA GARA-2

1 1 DE WOLF, Kay NED KNMV Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 34:51.084 0.000 54.230 25

2 80 ADAMO, Andrea ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 34:54.685 3.601 54.137 22

3 8 MC LELLAN, Camden RSA KNMV MONSTER ENERGY TRIUMPH RACING Triumph 34:58.208 7.124 54.046 20

4 19 COENEN, Sacha BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:02.593 11.509 53.933 18

5 26 EVERTS, Liam BEL FMB Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 35:13.425 22.341 53.657 16

6 27 LÄNGENFELDER, Simon GER DMSB Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:17.057 25.973 53.565 15

7 4 ELZINGA, Rick NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 35:20.562 29.478 53.476 14

8 319 PRUGNIERES, Quentin Marc FRA FFM WZ-RACING KTM KTM 35:44.507 53.423 52.879 13

9 47 REISULIS, Karlis Alberts LAT LAMSF Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 35:53.632 1:02.548 52.655 12

10 73 ZANCHI, Ferruccio ITA FMI Honda HRC Honda 35:58.229 1:07.145 52.543 11

11 172 VALK, Cas NED KNMV Van Venrooy KTM Racing KTM 35:59.766 1:08.682 52.506 10

12 18 LATA, Valerio ITA FMI Honda HRC Honda 36:04.876 1:13.792 52.382 9

13 276 SKOVBJERG, Nicolai DEN DMU Yamaha 36:28.547 1:37.463 51.815 8

14 22 BRACERAS, David ESP RFME JM Honda Racing Honda 35:00.204 -1 Lap 50.995 7

15 256 SMITH, Magnus DEN DMU KL Racing Team KTM 35:04.606 4.402 50.888 6

16 114 VENNEKENS, Nicolas BEL FMB VNT Racing KTM KTM 35:19.447 -2 Laps 47.560 5

17 9 BENISTANT, Thibault FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 29:59.267 -3 Laps 52.521 4

18 408 SMULDERS, Scott NED KNMV Triumph 9:49.959 -14 Laps 42.715 3

20 MIKULA, Julius CZE ACCR TM Moto CRD Motosport TM did not start

99 FARRES, Guillem ESP RFME MONSTER ENERGY TRIUMPH RACING Triumph did not start