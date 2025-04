MXGP, Romain Febvre fa sua Gara-2 e si aggiudica il GP di Sardegna

Romain Febvre si è aggiudicato Gara-2 del Gran Premio di Sardegna, quarto appuntamento del Mondiale MXGP 2024 e, nel complesso, il round italiano.

Sullo splendido scenario del tracciato di Riola Sardo il pilota francese ha fatto sua la seconda manche tenendo a distanza Tim Gajser (Honda) che chiude a soli 613 millesimi di distacco con un tentativo disperato di rimonta nel finale mentre è terzo l’olandese Glenn Coldenhoff (Fantic) con un distacco di 43.2 secondi, confermando con i primi due abbiano fatto una gara a sé.

Quarta posizione per il suo connazionale Calvin Vlaanderen (Yamaha) a 47.1, quinta per il nostro Andrea Bonacorsi (Fantic) a 53.5, mentre chiude in sesta lo svedese Isak Gifting (Yamaha) a 57.8.

non va oltre la settima posizione l’olandese Jeffrey Herlings (KTM) a 1:01, quindi in ottava troviamo il norvegese Kevin Horgmo (Honda) a 1:02. Nono lo svizzero Jeremy Seewer (Ducati) a 1:06, mentre completa la top 10 il belga Jago Geerts (Yamaha) a 1:10.

A questo punto la classifica generale vede sempre al comando Tim Gasjer con 215 punti contro i 181 di Romain Febvre.