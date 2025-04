MX2, De Wolf torna alla vittoria in gara-1 a Riola Sardo. Adamo a ridosso del podio

Kay de Wolf ritrova la gioia della vittoria e si impone nella prima manche del Gran Premio di Sardegna 2025, valevole come quarto appuntamento stagionale del Mondiale Motocross. Il campione iridato in carica della classe MX2 non saliva sul gradino più alto del podio da gara-1 del round d’apertura in Argentina, anche considerando le Qualifying Race.

L’olandese dell’Husqvarna ha trionfato sulla sabbia di Riola Sardo effettuando una buona partenza e completando il sorpasso decisivo per il successo al tredicesimo giro sul belga della KTM Sascha Coenen, autore dell’holeshot ma sprofondato dal primo al quinto posto nel giro di poche curve in seguito ad una caduta nel tentativo di rispondere all’attacco di De Wolf.

Exploit notevole e abbastanza inatteso per il sudafricano della Triumph Camden McLellan, che ha ottenuto una preziosa piazza d’onore sfoderando un ritmo impressionante e arrivando addirittura ad insediare il primato di De Wolf. Terza posizione in rimonta per la KTM del tedesco Simon Laengenfelder, che ha preceduto il padrone di casa azzurro Andrea Adamo. In zona punti per l’Italia anche Valerio Lata 11° e Ferruccio Zanchi 12°.

Al termine di gara-1 in Sardegna, Laengenfelder resta in vetta alla classifica generale con un margine di 2 punti su De Wolf, 3 su Everts, 13 su Adamo, 37 su Coenen e 39 su Benistant. Completano la top10 Zanchi e Lata, nono e decimo.

ORDINE D’ARRIVO GARA-1 GP SARDEGNA MX2 2025

1 1 DE WOLF, Kay NED KNMV Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 35:07.260 0.000 53.814 25

2 8 MC LELLAN, Camden RSA KNMV MONSTER ENERGY TRIUMPH RACING Triumph 35:09.164 1.904 53.765 22

3 27 LÄNGENFELDER, Simon GER DMSB Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:15.539 8.279 53.603 20

4 80 ADAMO, Andrea ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:18.111 10.851 53.538 18

5 19 COENEN, Sacha BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:37.303 30.043 53.058 16

6 26 EVERTS, Liam BEL FMB Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 35:38.300 31.040 53.033 15

7 4 ELZINGA, Rick NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 35:58.079 50.819 52.547 14

8 172 VALK, Cas NED KNMV Van Venrooy KTM Racing KTM 35:59.067 51.807 52.523 13

9 47 REISULIS, Karlis Alberts LAT LAMSF Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 36:19.903 1:12.643 52.021 12

10 22 BRACERAS, David ESP RFME JM Honda Racing Honda 36:20.506 1:13.246 52.006 11

11 18 LATA, Valerio ITA FMI Honda HRC Honda 36:21.415 1:14.155 51.985 10

12 73 ZANCHI, Ferruccio ITA FMI Honda HRC Honda 36:23.755 1:16.495 51.929 9

13 319 PRUGNIERES, Quentin Marc FRA FFM WZ-RACING KTM KTM 36:24.997 1:17.737 51.899 8

14 9 BENISTANT, Thibault FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 36:44.948 1:37.688 51.430 7

15 276 SKOVBJERG, Nicolai DEN DMU Yamaha 37:03.570 1:56.310 50.999 6

16 408 SMULDERS, Scott NED KNMV Triumph 35:11.715 -1 Lap 50.717 5

17 256 SMITH, Magnus DEN DMU KL Racing Team KTM 36:02.997 51.282 49.515 4

18 114 VENNEKENS, Nicolas BEL FMB VNT Racing KTM KTM 36:27.588 -2 Laps 46.078 3