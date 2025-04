MotoGP, Valentino Rossi su un possibile arrivo di Acosta in VR46: “Mi piace molto, ma è ancora presto”

Non stupisce che una personalità istrionica e spregiudicata come quella di Valentino Rossi sia attratta da un pilota come Pedro Acosta. Già in passato infatti il “Dottore” aveva lodato le gesta dello spagnolo, fino ad invitarlo per il secondo anno consecutivo alla “100 km dei Campioni” nel suo celeberrimo Ranch di Tavullia. Secondo diversi addetti ai lavori, il destino della leggenda italiana e dell’astro nascente delle due ruote sarà destinato ad unirsi, magari proprio in casa VR46. Ma per il momento, l’ex Campione del Mondo glissa sulla faccenda, ponendo l’accento sui propri piloti.

In occasione della prima giornata di lavori sulla pista di Lusail, tracciato che ospita il GP del Qatar, Rossi è infatti tornato sull’argomento, facendo l’ennesimo endorsement ad Acosta ma frenando su un possibile arrivo nel suo team:”Mi piace molto Acosta. È un pilota fantastico. Pedro è molto giovane e ha un talento incredibile”, ha detto Rossi ai microfoni ufficiali della MotoGP.

Ma sulle voci di un possibile arrivo, il pesarese ha preferito puntare i riflettori su Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio: “È ancora molto presto. Siamo molto contenti anche di Franco e di Diggi’ perché fanno parte del nostro progetto. Siamo cresciuti insieme, quindi vedremo”.

Il sette volte Campione del Mondo ha quindi chiosato: “Siamo molto contenti dell’inizio di stagione della nostra squadra, perché le moto sono molto veloci. I nostri piloti sono in buona forma e tutta la squadra sta lavorando duramente. Spero quindi che potremo lottare per il podio con entrambi“.