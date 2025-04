MotoGP, Jorge Martin dopo il rientro: “Meglio delle aspettative, adesso non guardo i tempi”

Adesso finalmente sorride Jorge Martin. Dopo il lungo e tortuoso periodo di stop dettato dall’infortunio rimediato ai test di Sepang il Campione del Mondo in carica ha finalmente debuttato con la sua Aprilia nel Motomondiale 2025, prendendo parte al venerdì del GP del Qatar, quarto appuntamento stagionale.

Due turni da leggere in una chiave molto diversa rispetto al solito per lo spagnolo, in pista esclusivamente per prendere finalmente confidenza con la nuova moto e per fornire i primi feedback al proprio team. Proprio questo è stato uno degli argomenti sciorinati dal madrileno in fase di commento:

“È andata meglio di come pensavo – ha detto Martin ai microfoni di Sky Sport Italia – sono contento perché ho fatto un upgrade importante in termini di condizione. Stamattina facevo un giro e mezzo e dovevo chiudere, di sera ho lavorato meglio. Mi manca la costanza di girare con i tempi giusti, ma almeno posso dare i primi feedback all’Aprilia”.

Martin ha così continuato: “I tempi? Non li guardo, devo concentrarmi su me stesso, devo migliorare. Oggi quando ho messo la gomma soft non mi sentivo di spingere, non volevo rischiare tutto. Alla fine dovevo cominciare in qualche modo. Domani farò una qualifica per noi, stessa cosa la Sprint. Ora devo capire dove migliorare fisicamente sulla moto. C’è tanto da lavorare: ho perso tanti aspetti stando fuori, ho perso l’abitudine, anche il device è diverso. La moto è molto più completa rispetto ai test di Barcellona, ma il mio stile di guida mi impone di cambiare tante cose. Lo faremo”.