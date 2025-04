MotoGP, Bagnaia e Marc Marquez alla pari nel venerdì di Lusail. Primo vero duello in vista?

Dopo tre tappe dominate a livello prestazionale da Marc Marquez, si sta prefigurando un nuovo scenario nel weekend del Gran Premio del Qatar 2025. Francesco Bagnaia, su un tracciato favorevole come quello di Lusail e grazie ad un feeling sempre migliore in sella alla sua GP25, sembra infatti aver colmato il gap ed è pronto a giocarsela ad armi pari con il compagno di squadra già a partire dalle qualifiche ma soprattutto nella Sprint ed in gara.

Pecco e Marc hanno chiuso rispettivamente in seconda e terza posizione le pre-qualifiche del venerdì, effettuando però un time-attack in meno rispetto agli altri e scegliendo di montare una gomma media usata al posteriore nell’ultimo run di giornata per raccogliere dati preziosi in ottica Sprint Race. A conti fatti i due piloti ufficiali Ducati hanno dimostrato qualcosina in più rispetto alla concorrenza e potranno dare vita ad una sfida rovente per il successo.

Aumenta l’attesa a questo punto per il primo vero duello ravvicinato in stagione tra il torinese e l’otto volte campione del mondo, che fino a questo momento si erano incrociati solamente nelle battute iniziali della Sprint di Austin per un solo giro. Come si diceva da alcune settimane, è lecito pensare che in un certo senso la corsa al titolo entrerà veramente nel vivo in Qatar o al massimo a Jerez de la Frontera.

Guai comunque a sottovalutare non solo il leader del campionato Alex Marquez ma anche la coppia VR46 composta da Franco Morbidelli (il più veloce nelle pre-qualifiche a Lusail) e Fabio Di Giannantonio (vincitore in Qatar nel 2023), tutti in grado di battagliare almeno per il podio ed inserirsi magari nel testa a testa stellare tra i due favoriti della vigilia.