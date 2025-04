MotoGP, Marc Marquez: “Bene per essere in Qatar. Se sono vicino a Bagnaia, sono contento”

Sembra estremamente soddisfatto Marc Marquez al termine del venerdì dedicato alle prove libere e alle pre-qualifiche in quel di Lusail, tracciato che sta ospitando questo fine settimana il GP del Qatar, appuntamento numero quattro del Motomondiale 2025 di MotoGP. L’attuale leader della classifica piloti si è infatti ben comportato in una pista a lui tutt’altro che cara, rimanendo in scia dei piloti di vertice.

Nello specifico il ducatista ha strappato una buona terza posizione piazzandosi alle spalle di Franco Morbidelli, primo a sorpresa precedendo il già citato “Pecco”. Decisamente sorridente, il nativo di Cervera ha commentato la sua prestazione ai microfoni di Sky Sport Italia:

“Sembra che userò la gomma media per la Sprint – ha detto Marc Marquez – la soft va bene per il giro secco anche se non me la sono sentita di utilizzarla, stessa cosa per il passo. Per essere in Qatar, sono molto contento. La moto è la stessa di Austin, mi sento bene. Quando inizio così in Qatar è un buona indicazione; qui ho fatto sempre fatica, stare vicino a Pecco mi rende felice”.

Marquez ha poi proseguito: “Per me più che la gara sarà molto difficile la qualifica; lì in tanti hanno un giro che può metterti in seconda o in terza fila. In gara se parti davanti tutto è più facile. Ripeto, se sono vicino a Pecco, allora sono contento”.