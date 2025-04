MotoGP, Franco Morbidelli: “Fatti passi in avanti, i consigli di Valentino Rossi sono oro”

Franco Morbidelli ha conquistato la prima posizione nelle pre-qualifiche del GP del Qatar, quarta tappa valida per il Motomondiale 2025 di MotoGP, in fase di svolgimento questo weeeknd sul circuito di Lusail. Un esito quasi a sorpresa per “Frankie” che, anche questa volta, ha confermato l’ottimo feeling con la sua Pertamina Enduro.

Nello specifico il nativo di Roma ha segnato un tempo di 1’50.830, precedendo le Ducati di Francesco “Pecco” Bagnaia e di Marc Marquez, rispettivamente secondo e terzo. Una volta arrivato in zona mista, il centauro ha commentato la sua giornata, rimarcando la preziosissima presenza di Valentino Rossi, questo fine settimana presente per incoraggiare i propri piloti.

“Ho parlato con Vale dopo la prima prova, poi subito prima delle pre-qualifiche abbiamo riparlato; sicuramente la sua presenza dentro al box si fa sentire, i suoi consigli sono precisi, sono oro. E’ bello averlo qui, è bello cominciare il weekend in questo modo qui con lui“, ha detto in prima battuta Morbidelli ai microfoni di Sky Sport Italia.

Una prima piazza trovata anche a due time attack: “La cosa principale che ci è mancata nelle prime tre gare è stata la posizione di partenza; ci siamo sempre ritrovati a rincorrere ed è difficile battagliare con chi si mette nella lotta per la top 5, specie all’inizio con le gomme nuove. Noi dobbiamo partire più avanti e migliorare. Oggi è andata bene sotto questo aspetto”.

Morbidelli ha infine chiosato: “La soft ha un drop veramente molto grande, è complicato gestirla. Mentre la media sembra più costante; noi non l’abbiamo sfruttata come volevamo. Dovremmo riprovarla, resta un punto interrogativo su cosa usare per la Sprint, se la soft o la sprint“.