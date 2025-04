MotoGP, Maverick Vinales: “Gara di alto livello, ma ci manca una cosa rispetto alle Ducati”

Maverick Vinales ha conquistato una preziosa quarta posizione in occasione del GP della Spagna, quinto atto valido per il Motomondiale 2025 di MotoGP. Altra prestazione importante per il centauro iberico che, per alcuni tratti, si è ritrovato vicino alla zona podio.

Il pilota in sella alla KTM nello specifico ha dovuto cedere il passo alla Gresini di Alex Marquez, oggi autore della prima vittoria nella classe Regina davanti ad un rinato Fabio Quartararo (Yamaha) ed a Francesco “Pecco” Bagnaia. Una volta arrivato in zona mista, il nativo di Figueres ha commentato la sua prova:

“Credo sia stata una bella gara, soprattutto per il passo – ha detto Vinales ai microfoni di Sky Sport Italia – Sono riuscito ad arrivare vicino a “Pecco” ed a Fabio, ma in questa pista è difficile sorpassare. Pecco faceva la stessa cosa mia, andava dietro e avanti. Abbiamo fatto una gara di alto livello, dobbiamo essere contenti”.

Vinales ha quindi proseguito: “Oggi è mancato partire in prima fila ed essere primo o secondo al primo giro; quando sei dietro le gomme si scaldano troppo e tutto diventa difficile; per ora stiamo faticando nell’ultima fase di frenata, non siamo a posto. Sul veloce mi trovo bene. Ogni volta possiamo avvicinarci, soffriamo solo l’ultima parte di frenata rispetto alle Ducati. In Aprilia ho fatto un percorso di un certo tipo, ho impiegato un anno per essere competitivo: questo atteggiamento con KTM è giusto, abbiamo fatto un secondo posto in Qatar, oggi quarti. Ma c’è tanto lavoro da fare. Novità nei test? Abbiamo diverse cose da provare, ma nulla di nuovo: dobbiamo solo riprovare delle cose”.