MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Conclusa un’ottima gara dopo gli esperimenti del venerdì”

Il Gran Premio di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale, è stato conquistato da Alex Marquez al termine di una gara ricca di colpi di scena. Lo spagnolo ha ottenuto la prima vittoria nella classe regina e da oggi è il nuovo leader della classifica piloti. Secondo posto per la sorpresa di questo weekend Fabio Quartararo, in sella alla sua Yamaha.

Il francese, dopo la pole position di ieri, conquista il primo podio della stagione riuscendo, negli ultimi giri, a tenere dietro la Ducati di Francesco Bagnaia. Il centauro italiano ottiene un podio anonimo dopo un’ottima partenza che lo aveva proiettato in seconda piazza. Nella seconda metà di gara non è riuscito ad aumentare il ritmo, subendo l’attacco di Alex Marquez.

Quarta casella per Maverick Vinales (Red Bull KTM Tech3), quinta per Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team). L’italiano, scattato dalla ottava posizione, è riuscito , anche in virtù delle tante cadute, a conquistare un buon piazzamento in top5 che conferma l’ottimo feeling con la moto. Il 26enne romano, ai microfoni di Sky Sport, ha dichiarato: “Sono contento della gara visto l’inizio del weekend in salita. Abbiamo provato varie cose qui che non abbiamo mai sperimentato a causa del poco tempo a disposizione. Ma tutto questo è stato peggiorativo e ci ha fatto perdere la giornata di venerdì”.

“Abbiamo iniziato realmente a lavorare per la gara sabato mattina e siamo arrivati in ritardo. Oggi era importante, siamo stati bravi a concludere la gara. Ci manca stare costantemente sul podio ma sto facendo un ottimo lavoro. Veniamo da un inverno difficile, non abbiamo provato molto ma domani avremo la possibilità di fare qualche test. Oggi posso dire di essere in ottima forma dopo l’infortunio alla spalla”, ha poi concluso il pilota del Team VR46.