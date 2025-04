Ordine d’arrivo MotoGP, GP Spagna 2025: Alex Marquez trionfa, Bagnaia 3° senza squilli, Marc fuori dai 10 dopo la caduta

Calato il sipario sul GP di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Jerez de la Frontera si è assistito a una gara particolarmente intensa in cui la gestione delle gomme e la lettura dei momenti si sono rivelate fondamentali al fine della massimizzazione della prestazione.

Dalla pole-position partiva il francese Fabio Quartararo. El Diablo è stato straordinario ieri nelle qualifiche, estraendo un potenziale insospettabile dalla Yamaha M1. Il legame con questa pista è speciale, ricordando il passato e le grandi prove sciorinate sul layout dell’Andalusia. Certo, mettersi dietro nel time-attack le Ducati è stato un gran bel colpo.

Tuttavia ci si aspettava una risalita delle Rosse, un po’ come è accaduto nella Sprint Race. Gara del sabato che ha sorriso, neanche a dirlo, a Marc Marquez. L’asso nativo di Cervera ha portato a otto le affermazioni stagionali e l’obiettivo quest’oggi era quello di suonare la nona sinfonia, a rappresentare la propria marcia trionfale. Francesco Bagnaia, in tutto questo, partiva con l’idea di contrastare l’incedere del Cabroncito.

Un Bagnaia che si è dovuto accontentare della terza posizione alle spalle di Alex Marquez e di Quartararo. Caduta per Marc Marquez e chiusura in dodicesima piazza per lui. Di seguito l’ordine d’arrivo:

ORDINE D’ARRIVO GP SPAGNA MOTOGP 2025

1. Alex Marquez (Ducati)

2. Fabio Quartararo (Yamaha)

3. Francesco Bagnaia (Ducati)

4. Maverick Vinales (KTM)

5. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

6. Brad Binder (KTM)

7. Pedro Acosta (KTM)

8. Ai Ogura (Aprilia)

9. Enea Bastianini (KTM)

10. Luca Marini (Honda)

11. Johann Zarco (Honda)

12. Marc Marquez (Ducati)

13. Alex Rins (Yamaha)

14. Aleix Espargaro (Honda)

15. Marco Bezzecchi (Aprilia)

16. Raul Fernandez (Aprilia)

17. Augusto Fernandez (Yamaha)

18. Lorenzo Savadori (Aprilia)

RITIRATI

Fermin Aldeguer (Ducati)

Franco Morbidelli (Ducati)

Joan Mir (Honda)

Jack Miller (Yamaha)

Somkiat Chantra (Honda)

RISULTATI E CLASSIFICA GP SPAGNA MOTOGP 2025

1 25 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 40’56.374 162.0

2 20 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 40’57.935 161.9 1.561

3 16 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 40’58.591 161.9 2.217

4 13 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 41’00.052 161.8 3.678

5 11 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 41’03.641 161.5 7.267

6 10 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 41’04.903 161.4 8.529

7 9 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 41’06.138 161.4 9.764

8 8 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 41’07.297 161.3 10.923

9 7 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 41’12.253 161.0 15.879

10 6 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 41’13.613 160.9 17.239

11 5 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 41’14.158 160.8 17.784

12 4 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 41’17.264 160.6 20.890

13 3 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 41’17.494 160.6 21.120

14 2 41 Aleix ESPARGARO SPA Honda HRC Test Team HONDA 41’20.052 160.5 23.678

15 1 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 41’20.884 160.4 24.510

16 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 41’22.100 160.3 25.726

17 7 Augusto FERNANDEZ SPA Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 41’27.803 160.0 31.429

18 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 41’45.677 158.8 49.303

NON CLASSIFICATI

54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 29’59.747 159.2 7 laps

21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 24’41.199 161.2 10 laps

36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 23’02.780 161.2 11 laps

43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 21’27.879 160.7 12 laps

35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 18’26.896 158.2 14 laps